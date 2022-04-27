На знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова завели дело

Бывший участник популярной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета России.

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В ведомстве отметили, что Аскеров опубликовал в Facebook* ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова.

«Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц. За подобные деяния последует установленная законом уголовная ответственность», - отмечается в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма), предусматривающей до пяти лет лишения свободы, либо штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин попросил проверить творчество исполнителей Noize MC и Оксимирона. Поводом стало обращение «группы патриотов», которые в заявлении сообщили, что в текстах песен артистов есть реабилитация нацизма и экстремистской деятельности, а также пропаганда негативного отношения к правоохранителям.