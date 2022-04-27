Все задачи спецоперации на Украине будут безусловно выполнены с тем, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям ДНР, ЛНР, российского Крыма и всей страны, заявил Президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
Ее целью является упреждение масштабного конфликта на территории страны по чужим сценариям, подчеркнул глава государства на заседании Совета Законодателей в Санкт-Петербурге.
«Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной, своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», — пояснил он.
При этом Путин назвал патриотизм одной из ключевых основ российской государственности и важнейшей ценностью российского общества.
По мнению Президента, оппонентам РФ просто не нужна такая большая страна, как Россия. Однако не РФ представляет опасность, ее оппоненты представляют опасность для всего мира, подчеркнул Путин, встречаясь с законодателями.