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24 минуты назад

Путин: Все задачи спецоперации на Украине будут безусловно выполнены

Парламентская газетаиещё 10

Все задачи спецоперации на Украине будут безусловно выполнены с тем, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям ДНР, ЛНР, российского Крыма и всей страны, заявил Президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Ее целью является упреждение масштабного конфликта на территории страны по чужим сценариям, подчеркнул глава государства на заседании Совета Законодателей в Санкт-Петербурге.

«Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной, своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», — пояснил он.

При этом Путин назвал патриотизм одной из ключевых основ российской государственности и важнейшей ценностью российского общества.

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По мнению Президента, оппонентам РФ просто не нужна такая большая страна, как Россия. Однако не РФ представляет опасность, ее оппоненты представляют опасность для всего мира, подчеркнул Путин, встречаясь с законодателями.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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