Все задачи спецоперации на Украине будут безусловно выполнены с тем, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям ДНР, ЛНР, российского Крыма и всей страны, заявил Президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Ее целью является упреждение масштабного конфликта на территории страны по чужим сценариям, подчеркнул глава государства на заседании Совета Законодателей в Санкт-Петербурге.

«Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной, своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», — пояснил он.

При этом Путин назвал патриотизм одной из ключевых основ российской государственности и важнейшей ценностью российского общества.