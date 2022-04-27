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32 минуты назад

Молдавия ответила на предложение Киева по захвату Приднестровья

Елена Прошина

Власти Молдавии в ответ на заявление советника офиса украинского президента Алексея Арестовича по захвату Приднестровья, сообщили, что решение приднестровского вопроса исключает военные действия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Урегулирование приднестровского вопроса может быть достигнуто политическим путем и только на основе мирного решения», — заявили в пресс-службе Бюро по реинтеграции кабмина страны.

Там также подчеркнули, что в Кишиневе не рассматривают любые другие силовые варианты разрешения конфликта с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Молдавия намерена придерживаться принципов демократизации и демилитаризации региона.

Ранее Алексей Арестович заявил, что в случае обращения Молдавии, Киев готов взять под контроль территорию непризнанной Приднестровской Молдавской республики. По его словам, у ВСУ достаточно для этого сил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Арестовича «достаточно провокационным».

Напомним, в Приднестровье ввели «красный» уровень террористической опасности из-за серии терактов в последние дни. Так, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе выстрелили из гранатомета, в селе Маяк подорвали радиопередающие антенны, в селе Парканы прозвучали взрывы. Следственный комитет республики открыл уголовные дела по статье «Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия».

В мире,Видео,Алексей Арестович,Дмитрий Песков,
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