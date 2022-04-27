Молдавия ответила на предложение Киева по захвату Приднестровья

Власти Молдавии в ответ на заявление советника офиса украинского президента Алексея Арестовича по захвату Приднестровья, сообщили, что решение приднестровского вопроса исключает военные действия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Урегулирование приднестровского вопроса может быть достигнуто политическим путем и только на основе мирного решения», — заявили в пресс-службе Бюро по реинтеграции кабмина страны.

Там также подчеркнули, что в Кишиневе не рассматривают любые другие силовые варианты разрешения конфликта с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Молдавия намерена придерживаться принципов демократизации и демилитаризации региона.

Ранее Алексей Арестович заявил, что в случае обращения Молдавии, Киев готов взять под контроль территорию непризнанной Приднестровской Молдавской республики. По его словам, у ВСУ достаточно для этого сил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Арестовича «достаточно провокационным».