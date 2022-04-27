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5 минут назад

Макрона закидали помидорами во время поездки по Франции

Елена Прошина

Президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами в ходе его поездки в муниципалитет Сержи, регион Иль-де-Франс. Как сообщает РИА Новости, кадры происшествия попали в эфир телеканала BFMTV.

Макрона закидали помидорами
Фото: ReutersReuters

На видеозаписи запечатлено, как в сторону главы государства, который находится в центре большой толпы, летят несколько помидоров. Охрана президента открыла зонтик над головой французского лидера, чтобы защитить его. После этого трансляция прервалась на несколько секунд.

Напомним, что 24 апреля во Франции состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. После подсчета 100% бюллетеней Макрон получили 58,54% голосов, Ле Пен — 41,46%.

Второй тур сопровождался протестами — на улицы французских городов вышли несогласные с результатами первого тура, которые скандировали: «Ни Макрон, ни Ле Пен».

В мире,Эммануэль Макрон,
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