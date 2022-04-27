Президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами в ходе его поездки в муниципалитет Сержи, регион Иль-де-Франс. Как сообщает РИА Новости, кадры происшествия попали в эфир телеканала BFMTV.

Фото: Reuters Reuters

На видеозаписи запечатлено, как в сторону главы государства, который находится в центре большой толпы, летят несколько помидоров. Охрана президента открыла зонтик над головой французского лидера, чтобы защитить его. После этого трансляция прервалась на несколько секунд.

Напомним, что 24 апреля во Франции состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. После подсчета 100% бюллетеней Макрон получили 58,54% голосов, Ле Пен — 41,46%.