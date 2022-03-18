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39 минут назад

Пока вы не уснули: расплата Европы за разрыв с Россией и решение Центробанка

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Дипломатам РФ запретили входить в помещения Европарламента

ЕРА

Европарламент запретил дипломатам и госслужащим из РФ и Белоруссии вход в помещения организации в Брюсселе и Страсбурге. Об этом сообщила председатель Европарламента Роберта Метсола.

«В Доме Демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок», - написала она.

Запрет начинает действовать с 18 марта.

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Раскрыты миллиардные потери ЕС из-за прекращения торговли с Россией

Страны Евросоюза лишатся как минимум 500 млрд евро при прекращении торговли с Россией. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин, передает ТАСС.

«Горячие головы призывают страны ЕС прекратить любое экономическое сотрудничество с Россией. Для ЕС это потеря по меньшей мере порядка €500 млрд - ликвидация торговли плюс взаимный вывод инвестиций. А это априори взаимовыгодные связи», - подчеркнул он.

Катырин подчеркнул, что «самым разумным в нынешнее непростое время будет сохранить накопленный багаж хозяйственных и человеческих связей».

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В Кремле сделали заявление после слов Байдена о Путине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава США Джо Байден перешел на личные оскорблениями в адрес Владимира Путина из-за своей «забывчивости и утомляемости». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы действительно слышим и видим заявления, которые фактически уже являются личными оскорблениями, в адрес президента Путина», - сказал Песков.

По его словам, в Кремле решили не давать резких оценок словам Байдена, «чтобы не вызвать большей агрессивности».

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Путин назвал главную цель спецоперации на Украине

Газета.Ru

Президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте-митинге в «Лужниках», заявил, что главной целью военной спецоперации является прекращение геноцида населения Донбасса.

«Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида и является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине. Именно в этом цель», — сказал глава государства.

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ЦБ принял решение по ключевой ставке

Совет директоров Банка России 18 марта решил сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«На фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен. Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг», - отметил Центробанк.

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Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть внесен в список кандидатов на получение Нобелевской премии мира. С таким предложением к Нобелевскому комитету обратились европейские политики. Об этом пишет News.ru.

По их мнению, Зеленский и народ Украины заслуживают эту награду. Соответствующее письмо было опубликовано на специально созданной для этой цели странице.

«Нужно обеспечить выдвижение на Нобелевскую премию мира демократически избранного президента Украины Владимира Зеленского», — говорится в обращении.

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Расстрелявший приставов житель Сочи умер в СИЗО

В краснодарском СИЗО скончался Вартан Кочьян, который убил судебных приставов Альберта Агозяна и Андраника Матевосяна. Об этом сообщает «Коммерсант-Юг» со ссылкой на адвоката Кочьяна Александра Бурнаева.

По предварительной информации, у мужчины было серьезное заболевание сердца. Родственники полагают, что ему не была оказана медицинская помощь и намерены требовать проверки обстоятельств смерти Кочьяна.

Напомним, Вартан Кочьян не хотел исполнять судебное решение о сносе самовольно построенного дома. Для исполнения судебного решения к дому Кочьяна прибыли два пристава со спецтехникой. Кочьян выстрелил по погрузчику и в приставов из охотничьего ружья, от полученных ранений сотрудники скончались на месте.

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Лепс потерял $20 млн из-за санкций

Российский певец Григорий Лепс лишился более $20 млн из-за санкций. Об этом заявил концертный директор Кирилл Чибисов в беседе с «КП».

Последние 20 лет Лепс зарабатывал приличные деньги и часть из них хранил в американских и лондонских банках. Сейчас же певец не может выехать ни в Лондон, ни в США.

«Все счета его заморожены, доступа к деньгам он не имеет. Лепс там - персона нон грата. Понятно, что он потерял не последние свои деньги, но он — жертва санкционных списков. По моим оценкам, Григорий Лепс лишился более $20 млн», — заявил Чибисов.

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Певцов пожалел Шварценеггера после его обращения к россиянам

Актер Дмитрий Певцов посоветовал своему американскому коллеге Арнольду Шварценеггеру изучить историю. В своем Telegram-канале российский артист прокомментировал обращение голливудской звезды к россиянам.

Певцов заявил, что Шварценеггеру нужно ознакомиться с историей Украины и бандеровского движения, а также напомнил, что эта страна не существовала в текущих границах до СССР.

«Шварценеггер выступил с таким обращением, потому что не знает историю. История Америки очень коротенькая. Когда Григорий Потемкин присоединил Крым к России, США только закончили войну за независимость, их еще на политической карте мира не было. Ему сложно, он не в курсе истории российской. Бывают такие глупости, что ж делать, только пожалеть его», — написал Певцов.

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В мире,Александр Бурнаев,Владимир Зеленский,Сергей Катырин,Дмитрий Певцов,Арнольд Шварценеггер,Григорий Лепс,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Банк России,Нобелевский комитет,Европарламент,Торгово-промышленная палата,ЕС,
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