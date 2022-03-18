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23 минуты назад

Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть внесен в список кандидатов на получение Нобелевской премии мира. С таким предложением к Нобелевскому комитету обратились европейские политики. Об этом пишет News.ru.

Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию
Фото: ReutersReuters

По их мнению, Зеленский и народ Украины заслуживают эту награду. Соответствующее письмо было опубликовано на специально созданной для этой цели странице.

«Нужно обеспечить выдвижение на Нобелевскую премию мира демократически избранного президента Украины Владимира Зеленского», — говорится в обращении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал основные силы, способные остановить войну на Украине. По его слова, ООН или посредники, включая и Китай так или иначе влияют на ситуацию вокруг Украины. При этом он вспомнил, что ООН ни одной войны не остановила.

Белорусский лидер заметил, что остановить операцию способны только РФ и Украина, подписав мирный договор. Или же США, которые руководству Украины дадут команду прекратить войну.

В мире,Владимир Зеленский,Александр Лукашенко,Нобелевский комитет,ООН,
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