Певцов пожалел Шварценеггера после его обращения к россиянам

Актер Дмитрий Певцов посоветовал своему американскому коллеге Арнольду Шварценеггеру изучить историю. В своем Telegram-канале российский артист прокомментировал обращение голливудской звезды к россиянам.
Певцов заявил, что Шварценеггеру нужно ознакомиться с историей Украины и бандеровского движения, а также напомнил, что эта страна не существовала в текущих границах до СССР.
«Шварценеггер выступил с таким обращением, потому что не знает историю. История Америки очень коротенькая. Когда Григорий Потемкин присоединил Крым к России, США только закончили войну за независимость, их еще на политической карте мира не было. Ему сложно, он не в курсе истории российской. Бывают такие глупости, что ж делать, только пожалеть его», — написал Певцов.
Напомним, что Шварценеггер вчера опубликовал видеообращение. Сперва он рассказал, как увидел в 1981 году выступление легендарного советского штангиста Юрия Власова, повесил его фото на стене своей комнаты и потом долгое время ругался с отцом, который в молодости воевал против СССР.
Однако в конце видео Арнольд Шварценеггер неожиданно стал говорить о спецоперации и обвинять российское правительство в обмане.