Певцов пожалел Шварценеггера после его обращения к россиянам

«Шварценеггер выступил с таким обращением, потому что не знает историю. История Америки очень коротенькая. Когда Григорий Потемкин присоединил Крым к России, США только закончили войну за независимость, их еще на политической карте мира не было. Ему сложно, он не в курсе истории российской. Бывают такие глупости, что ж делать, только пожалеть его», — написал Певцов.