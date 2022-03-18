В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
16 минут назад

Певцов высмеял обращение Шварценеггера к россиянам

Елена Прошина

Актер Дмитрий Певцов посоветовал своему американскому коллеге Арнольду Шварценеггеру изучить историю. В своем Telegram-канале российский артист прокомментировал обращение голливудской звезды к россиянам.

Певцов пожалел Шварценеггера после его обращения к россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певцов заявил, что Шварценеггеру нужно ознакомиться с историей Украины и бандеровского движения, а также напомнил, что эта страна не существовала в текущих границах до СССР.

«Шварценеггер выступил с таким обращением, потому что не знает историю. История Америки очень коротенькая. Когда Григорий Потемкин присоединил Крым к России, США только закончили войну за независимость, их еще на политической карте мира не было. Ему сложно, он не в курсе истории российской. Бывают такие глупости, что ж делать, только пожалеть его», — написал Певцов.

Напомним, что Шварценеггер вчера опубликовал видеообращение. Сперва он рассказал, как увидел в 1981 году выступление легендарного советского штангиста Юрия Власова, повесил его фото на стене своей комнаты и потом долгое время ругался с отцом, который в молодости воевал против СССР.

«Русским быть не стыдно»

Однако в конце видео Арнольд Шварценеггер неожиданно стал говорить о спецоперации и обвинять российское правительство в обмане.

Общество,Дмитрий Певцов,Арнольд Шварценеггер,Юрий Власов,Правительство РФ,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители