Лепс потерял $20 млн из-за санкций

Российский певец Григорий Лепс лишился более $20 млн из-за санкций. Об этом заявил концертный директор Кирилл Чибисов в беседе с «КП».

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Последние 20 лет Лепс зарабатывал приличные деньги и часть из них хранил в американских и лондонских банках. Сейчас же певец не может выехать ни в Лондон, ни в США.

«Все счета его заморожены, доступа к деньгам он не имеет. Лепс там - персона нон грата. Понятно, что он потерял не последние свои деньги, но он — жертва санкционных списков. По моим оценкам, Григорий Лепс лишился более $20 млн», — заявил Чибисов.