Лепс потерял $20 млн из-за санкций

Российский певец Григорий Лепс лишился более $20 млн из-за санкций. Об этом заявил концертный директор Кирилл Чибисов в беседе с «КП».
Последние 20 лет Лепс зарабатывал приличные деньги и часть из них хранил в американских и лондонских банках. Сейчас же певец не может выехать ни в Лондон, ни в США.
«Все счета его заморожены, доступа к деньгам он не имеет. Лепс там - персона нон грата. Понятно, что он потерял не последние свои деньги, но он — жертва санкционных списков. По моим оценкам, Григорий Лепс лишился более $20 млн», — заявил Чибисов.
При этом санкции, которые введены против Лепса, не связаны с текущей политической обстановкой. В 2013 году власти CША причислили его к «постсоветской мафии». Как пояснял представитель Минфина США Джон Салливан, музыканта включили в список за работу на «вора в законе» Владислава Леонтьева, которому он якобы способствовал в перевозке денег.