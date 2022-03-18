Дипломатам РФ запретили входить в помещения Европарламента

Европарламент запретил дипломатам и госслужащим из РФ и Белоруссии вход в помещения организации в Брюсселе и Страсбурге . Об этом сообщила председатель Европарламента Роберта Метсола.

«В Доме Демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок», - написала она.

В принятой резолюции содержался призыв увеличить поставки оборонительного оружия Украине и предоставить стране статус кандидата в члены ЕС. Кроме того, резолюция признает, что введенные против Москвы санкции неизбежно окажут негативное влияние на экономическую ситуацию в Европе.