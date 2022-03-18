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20 минут назад

Дипломатам РФ запретили входить в помещения Европарламента

Мария Иванова

Европарламент запретил дипломатам и госслужащим из РФ и Белоруссии вход в помещения организации в Брюсселе и Страсбурге. Об этом сообщила председатель Европарламента Роберта Метсола.

Дипломатам РФ запретили входить в помещения Европарламента
Фото: EPAEPA

«В Доме Демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок», - написала она.

Запрет начинает действовать с 18 марта.

Ранее Европарламент принял резолюцию, осуждающую действия России на Украине. Документ поддержали 637 евродепутатов, 26 воздержались, 13 выступили против.

В принятой резолюции содержался призыв увеличить поставки оборонительного оружия Украине и предоставить стране статус кандидата в члены ЕС. Кроме того, резолюция признает, что введенные против Москвы санкции неизбежно окажут негативное влияние на экономическую ситуацию в Европе.

В мире,Европарламент,ЕС,
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