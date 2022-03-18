В Кремле сделали заявление после слов Байдена о Путине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава США Джо Байден перешел на личные оскорблениями в адрес Владимира Путина из-за своей «забывчивости и утомляемости». Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы действительно слышим и видим заявления, которые фактически уже являются личными оскорблениями, в адрес президента Путина», - сказал Песков.

По его словам, в Кремле решили не давать резких оценок словам Байдена, «чтобы не вызвать большей агрессивности».

«Учитывая подобную раздражительность господина Байдена, его утомляемость, иногда забывчивость, утомляемость, которая приводит в итоге к агрессивным высказываниям», - заявил пресс-секретарь Путина.

Ранее Песков ответил на вопрос журналистов о том, почему Путин не комментирует заявления Байдена о «военных преступлениях» и считают ли в Кремле эти слова приближением к разрыву дипломатических отношений.