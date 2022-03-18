Расстрелявший приставов житель Сочи умер в СИЗО

В краснодарском СИЗО скончался Вартан Кочьян, который убил судебных приставов Альберта Агозяна и Андраника Матевосяна. Об этом сообщает «Коммерсант-Юг» со ссылкой на адвоката Кочьяна Александра Бурнаева.

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По предварительной информации, у мужчины было серьезное заболевание сердца. Родственники полагают, что ему не была оказана медицинская помощь и намерены требовать проверки обстоятельств смерти Кочьяна.

Напомним, Вартан Кочьян не хотел исполнять судебное решение о сносе самовольно построенного дома. Для исполнения судебного решения к дому Кочьяна прибыли два пристава со спецтехникой. Кочьян выстрелил по погрузчику и в приставов из охотничьего ружья, от полученных ранений сотрудники скончались на месте.