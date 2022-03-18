В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
35 минут назад

Расстрелявший приставов житель Сочи умер в СИЗО

Елена Прошина

В краснодарском СИЗО скончался Вартан Кочьян, который убил судебных приставов Альберта Агозяна и Андраника Матевосяна. Об этом сообщает «Коммерсант-Юг» со ссылкой на адвоката Кочьяна Александра Бурнаева.

Расстрелявший приставов житель Сочи умер в СИЗО
Фото: ТАССТАСС

По предварительной информации, у мужчины было серьезное заболевание сердца. Родственники полагают, что ему не была оказана медицинская помощь и намерены требовать проверки обстоятельств смерти Кочьяна.

Напомним, Вартан Кочьян не хотел исполнять судебное решение о сносе самовольно построенного дома. Для исполнения судебного решения к дому Кочьяна прибыли два пристава со спецтехникой. Кочьян выстрелил по погрузчику и в приставов из охотничьего ружья, от полученных ранений сотрудники скончались на месте.

Пенсионеру было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) и ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование). На суде Кочьян полностью признал вину и раскаялся.

Происшествия,Александр Бурнаев,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители