Расстрелявший приставов житель Сочи умер в СИЗО

В краснодарском СИЗО скончался Вартан Кочьян, который убил судебных приставов Альберта Агозяна и Андраника Матевосяна. Об этом сообщает «Коммерсант-Юг» со ссылкой на адвоката Кочьяна Александра Бурнаева.
По предварительной информации, у мужчины было серьезное заболевание сердца. Родственники полагают, что ему не была оказана медицинская помощь и намерены требовать проверки обстоятельств смерти Кочьяна.
Напомним, Вартан Кочьян не хотел исполнять судебное решение о сносе самовольно построенного дома. Для исполнения судебного решения к дому Кочьяна прибыли два пристава со спецтехникой. Кочьян выстрелил по погрузчику и в приставов из охотничьего ружья, от полученных ранений сотрудники скончались на месте.
Пенсионеру было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) и ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование). На суде Кочьян полностью признал вину и раскаялся.