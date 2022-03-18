Путин назвал главную цель спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте-митинге в «Лужниках», заявил, что главной целью военной спецоперации является прекращение геноцида населения Донбасса.
«Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида и является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине. Именно в этом цель», — сказал глава государства.
Ранее глава РФ уже называл «геноцидом» происходящее в Донбассе. Он также отмечал, что спецоперация на территории Украины «идет по плану».
24 февраля Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Военное положение на Украине введено до 26 марта.