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48 минут назад

Путин назвал главную цель спецоперации на Украине

Газета.RuГазета.Ru

Президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте-митинге в «Лужниках», заявил, что главной целью военной спецоперации является прекращение геноцида населения Донбасса.

«Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида и является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине. Именно в этом цель», — сказал глава государства.

Ранее глава РФ уже называл «геноцидом» происходящее в Донбассе. Он также отмечал, что спецоперация на территории Украины «идет по плану».

24 февраля Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Военное положение на Украине введено до 26 марта.

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