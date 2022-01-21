Пока вы не уснули: требование Лаврова к НАТО и новая должность для Поклонской

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Лавров обратился к НАТО с новым требованием

НАТО должна вывести все свои вооруженные силы из Болгарии и Румынии, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Так он конкретизировал журналистам требование Москвы о возвращении Альянса к конфигурации 1997 года, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Один из опорных элементов наших инициатив сознательно сформулирован предельно четко и не допускает каких-либо двояких толкований. Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 г. на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», — сказал Лавров.

Зеленский предрек захват Харькова Россией

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что в сфере российских интересов на Украине может оказаться Харьков. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

«Я скажу реалистично, если Россия решит усилить эскалацию, конечно, они сделают это на тех территориях, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией», - сказал Зеленский.

Поклонской нашли новую должность

Бывший генеральный прокурор Крыма Наталья Поклонская может стать заместителем главы Россотрудничества Евгения Примакова. Ранее она отказалась стать послом России в республике Кабо-Вердне.

«Поклонская может занять должность замглавы Россотрудничества. Сама Поклонская сказала, что комментировать дальнейшее трудоустройство пока рано, но она готова с радостью работать в любой должности», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Дело Ryanair: Белоруссии ответила на обвинения США

Обвинения со стороны США в адрес Минска из-за вынужденной посадки самолета Ryanair несправедливы и возмутительны, считает зампред постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Белоруссии Олег Гайдукевич. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, после публикации отчета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) стало понятно, что в произошедшем нет вины Белоруссии.

В МИД РФ высказались об идее возрождения СССР

Россия не сможет возродить СССР, так как ход истории невозможно повернуть вспять. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Ход истории нельзя повернуть вспять. Об этом неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. В своей практической политике исходим из существующих реалий», — сообщается на сайте МИД РФ.

Названа главная причина беспорядков в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что социальное неравенство и коррупция в стране привели к протестам и массовым беспорядкам. Об этом сообщает Tengrinews.

«Разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, <…> такое расслоение доходов сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоявшие за ними заговорщики», - заявил Токаев.

Скончался российский поэт Анатолий Найман

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Поэт и переводчик Анатолий Найман скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщила журналистка Анна Наринская на своей странице в Facebook.

«Анатолий Найман умер сегодня ночью», - написала она.

Найман родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде, жил и работал в Москве. Он известен многочисленными переводами средневековой французской и провансальской поэзии.

Россия перебрасывает в Белоруссию С-400 «Триумф»

Два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» перебрасывают из России в Белоруссию, где они заступят на боевое дежурство. Об этом сообщает российское Министерство обороны. Военную технику транспортируют с Дальнего Востока по железной дороге.

«По прибытии к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

«Cпутник-V» нейтрализовал омикрон-штамм лучше вакцины Pfizer

Результаты исследования Центра имени Н. Ф. Гамалеи и итальянского Института инфекционных заболеваний имени Лаззаро Спалланцани доказали, что российская вакцина от Covid-19 показала лучшую нейтрализующую активность против омикрон-штамма — по сравнению с препаратом от компаний Pfizer и BioNTech.

Российский Центр имени Н. Ф. Гамалеи и итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Лаззаро Спалланцани в Риме представили результаты совместного исследования. В нем сравнивались уровни антител привитых двумя дозами «Cпутника-V» (31 человек) и зарубежной вакциной от Pfizer и BioNTech (17 человек), а также способность их плазмы крови нейтрализовать омикрон-штамм коронавируса в разные сроки после прививки.

Дочь «сдала» Федосееву-Шукшину в дом престарелых

Дочь 83-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга отправила актрису в пансионат для пожилых людей. Изданию «Собеседник» она пояснила, что мама «должна находиться под постоянным наблюдением».

По словам Ольги Шукшиной, она не видит в своем решении ничего предосудительного.