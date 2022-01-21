Зеленский предрек захват Харькова Россией

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что в сфере российских интересов на Украине может оказаться Харьков. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

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«Я скажу реалистично, если Россия решит усилить эскалацию, конечно, они сделают это на тех территориях, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией», - сказал Зеленский.

По его словам, речь, в частности, может идти о Харькове.

«России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население», - заявил Зеленский.

Он отметил, что пример Крыма демонстрирует, что это «осуществимо и может произойти».

«Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более одного миллиона человека», - подчеркнул украинский президент.

Он заявил, что это стало бы началом «масштабной войны».

В ноябре прошлого года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.