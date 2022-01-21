В МИД РФ высказались об идее возрождения СССР

«Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Ход истории нельзя повернуть вспять. Об этом неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. В своей практической политике исходим из существующих реалий», — сообщается на сайте МИД РФ.