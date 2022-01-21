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19 минут назад

В МИД РФ высказались об идее возрождения СССР

Россия не сможет возродить СССР, так как ход истории невозможно повернуть вспять. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

В МИД РФ высказались об идее возрождения СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Ход истории нельзя повернуть вспять. Об этом неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. В своей практической политике исходим из существующих реалий», — сообщается на сайте МИД РФ.

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Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Россия хочет вернуть СССР и восстановить его геополитическое положение. Американские СМИ также сообщают, что Владимир Путин постепенно восстанавливает Советский Союз, пишет агентство Nation News.

Политика,Энтони Блинкен,Владимир Путин,МИД,Госдеп США,
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