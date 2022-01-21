Два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» перебрасывают из России в Белоруссию, где они заступят на боевое дежурство. Об этом сообщает российское Министерство обороны. Военную технику транспортируют с Дальнего Востока по железной дороге.
«По прибытии к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что проверка будет проходить в два этапа. В ходе первого этапа военнослужащие осуществят переброску и создание группировок войск на территории Белоруссии. Во время второго этапа состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022».