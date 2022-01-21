Два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» перебрасывают из России в Белоруссию, где они заступят на боевое дежурство. Об этом сообщает российское Министерство обороны. Военную технику транспортируют с Дальнего Востока по железной дороге.