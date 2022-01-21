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12 минут назад

В Белоруссии ответили на обвинения США из-за самолета Ryanair

Обвинения со стороны США в адрес Минска из-за вынужденной посадки самолета Ryanair несправедливы и возмутительны, считает зампред постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Белоруссии Олег Гайдукевич. Об этом сообщают «Известия».

Дело Ryanair: Белоруссии ответила на обвинения США
Фото: ReutersReuters

По его словам, после публикации отчета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) стало понятно, что в произошедшем нет вины Белоруссии.

Посадку самолёта Ryanair в Минске объяснили ложными данными

Политик призвал власти страны не только обжаловать обвинения в международных структурах, но и ответить контрсанкциями, если первое не будет иметь эффекта.

Ранее Минюст США выдвинул обвинения против белорусских чиновников из-за инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. В заявлении ведомства говорится, что должностные лица вступили в сговор с целью незаконно изменить маршрут воздушного судна.

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске после сообщения о минировании рейса в мае 2021 года. Как только самолет приземлился, белорусские спецслужбы арестовали находившегося на борту блогера Романа Протасевича и его девушку гражданку России Софию Сапегу.

Международная организация гражданской авиации в своем отчете указала, что сообщение о минировании самолета было ложным. Приписать совершение акта незаконного вмешательства какому-либо государству группа не смогла.

В мире,Олег Гайдукевич,Роман Протасевич,Министерство юстиции США,
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