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1 час назад

Дочь «сдала» Федосееву-Шукшину в дом престарелых

Дочь 83-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга отправила актрису в пансионат для пожилых людей. Изданию «Собеседник» она пояснила, что мама «должна находиться под постоянным наблюдением».

Дочь «сдала» Федосееву-Шукшину в дом престарелых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Ольги Шукшиной, она не видит в своем решении ничего предосудительного.

«У мамы есть возрастные заболевания, она должна находиться под постоянным наблюдением. Поэтому, я и передала мамочку в руки профессионалов», - рассказала она.

Дочь Федосеевой-Шукшиной подчеркнула, что не считает пансионат домом престарелых, и уверена, что там будут созданы отличные условия для актрисы.

«Мама привыкла жить насыщенной жизнью, правда, в последние годы она уже особо никуда не ходила. Там же она чувствует себя пока вполне комфортно. Пару - тройку дней мама пробудет в карантинном режиме, а потом ей напрямую займутся врачи-реабилитологи. У меня сейчас такая жизненная ситуация, что мне сложно ухаживать за мамой дома, а ей уже нужен регулярный уход, который мамочке там обеспечивают», - заявила она.

При этом Ольга Шукшина подчеркнула, что не обсуждала свое решение с сестрами и не считает, что это нужно было делать. По ее словам, Лидия Федосеева-Шукшина пробудет в пансионате столько, сколько сама захочет.

В начале сентября суд развел продюсера Бари Алибасова и актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Их брак, который продлился почти три года, сопровождался различными скандалами и интригами.

По заявлениям сына Бари Алибасова-младшего, дочь Шукшиной Мария хотела получить имущество и интеллектуальную собственность продюсера. Мария Шукшина же в ответ обвиняла Алибасова в махинациях с квартирой матери. В результате недвижимость перешла обратно к Федосеевой-Шукшиной.

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