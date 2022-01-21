Дочь «сдала» Федосееву-Шукшину в дом престарелых

«Мама привыкла жить насыщенной жизнью, правда, в последние годы она уже особо никуда не ходила. Там же она чувствует себя пока вполне комфортно. Пару - тройку дней мама пробудет в карантинном режиме, а потом ей напрямую займутся врачи-реабилитологи. У меня сейчас такая жизненная ситуация, что мне сложно ухаживать за мамой дома, а ей уже нужен регулярный уход, который мамочке там обеспечивают», - заявила она.