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42 минуты назад

Названа главная причина беспорядков в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что социальное неравенство и коррупция в стране привели к протестам и массовым беспорядкам. Об этом сообщает Tengrinews.

«Разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, <…> такое расслоение доходов сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоявшие за ними заговорщики», - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что диссонанс между декларируемой социально-экономической повесткой и реальной ситуацией «набрал критическую массу», поэтому власти должны срочно приступить к работе по перезагрузке экономической политики.

«Надо определить новые правила игры - честные, прозрачные, справедливые. <…> В нашей стране от экономического роста стали выигрывать ограниченные элитные группы, а доходы большинства уменьшаются или стагнируют», - подчеркнул Токаев.

В начале 2022 года после резкого роста цен на автомобильный сжиженный газ на западе Казахстана начались акции протеста, которые в итоге распространились почти на всю страну и переросли в массовые беспорядки, погромы, мародерство и столкновения с полицией.

России предрекли судьбу Казахстана

Токаев ввел чрезвычайное положение в республике, правительство сложило полномочия. Токаев заявлял, что за беспорядками стоят «террористические банды», которые «прошли серьезную подготовку за рубежом».

В МИД России случившееся назвали «инспирированной извне попыткой насильственным путем <…> подорвать безопасность и целостность государства».

В мире,Видео,МИД,
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