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1 час назад

Лавров призвал НАТО вывести войска из Болгарии и Румынии

НАТО должна вывести все свои вооруженные силы из Болгарии и Румынии, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Так он конкретизировал журналистам требование Москвы о возвращении Альянса к конфигурации 1997 года, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Один из опорных элементов наших инициатив сознательно сформулирован предельно четко и не допускает каких-либо двояких толкований. Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 г. на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», — сказал Лавров.

Лавров: «Терпению России пришел конец»

Ранее о том, что НАТО пора «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. В декабре 2021 года Россия передала США проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и НАТО. Россия предложила альянсу исключить расширение на восток и прием в Альянс бывших союзных республик.

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