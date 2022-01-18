Пока вы не уснули: выпад Столтенберга против "Газпрома" и прерванное молчание Назарбаева

Назарбаев прервал молчание

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые после беспорядков обратился к жителям страны и назвал случившееся покушением на «целостность и устои государства». Обращение опубликовано на его официальном сайте.

«Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства», - заявил Назарбаев.

Он подчеркнул, что важно выяснить, кто стоит за погромами.

"Это манипулирование рынком": Столтенберг обвинил "Газпром"

EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил «Газпром» в манипулировании европейским газовым рынком, передает ТАСС.

На пресс-конференции в Берлине Столтенберг заявил, что «принял к сведению» позицию главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что Россия могла бы экспортировать в Европу больше газа, если бы захотела.

«Также произошло сокращение уровня газа в газохранилищах, принадлежащих "Газпрому". Это манипулирование газовым рынком», - сделал вывод Столтенберг.

На российском рынке акций произошел рекордный обвал

Российский рынок акций рекордно обвалился на фоне геополитической неопределенности, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с 1 февраля 2021 года. Снижение рублевого индекса Мосбиржи к 17.23 мск составило 6,89% - 3314,92 пункта, минутами раннее он опускался до 3299,84 пункта (минимума с 1 февраля 2021 года). Долларовый индекс РТС падал на 7,61%, до 1362,76 пункта.

Бербок предостерегла Россию от газового шантажа

Проект газопровода «Северный поток-2» столкнется с последствиями, если Россия станет использовать энергосферу в качестве давления на Европу. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Ее слова приводит «РИА Новости».

«Мы снова и снова подчеркивали на самых разных уровнях: если энергетика будет использоваться как оружие, то это будет иметь соответствующие последствия, в том числе и в связи с этим трубопроводом», — сказала Бербок.

Голикова: сроки карантина для заболевших COVID сократят

Сроки карантина в связи с заражением коронавирусом в России сокращаются до семи дней. Об этом во вторник заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

"Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

В России ответили на заявление главы МИД Японии по Курилам

Заявления министра иностранных дел Японии Есимасы Хаяси о суверенитете Токио над южной частью Курильских островов рассчитаны на внутреннюю аудиторию, так как японцы продолжают разыгрывать карту «северных территорий» с целью набрать очки у избирателей. Такой комментарий дал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передают «Известия».

Сенатор не исключил, что с учетом нынешней напряженной международной обстановки японцы решили подыграть тем же американцам, выставив Россию агрессором.

Кроме того, политик уточнил, что Россия не будет обсуждать вопрос принадлежности Курильских островов, при этом готова говорить о подписании мирного договора.

В США назвали «оружие против Путина»

Американский сенатор Джин Шахин заявила, что США пока не принимают меры против «Северного потока-2», чтобы иметь «потенциальное оружие против Путина». Об этом сообщает «Укринформ».

Такое заявление Шахин сделала во время визита в Киев в составе делегации Конгресса США.

По ее словам, конгресс противодействует газопроводу и считает его долговременной энергетической угрозой для Европы.

В московском метро произошла массовая драка приезжих

Массовая драка приезжих произошла в вагоне московского метро на станции «Чертановская». Видеозапись конфликта опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

В ролике запечатлен момент конфликта между четырьмя молодыми людьми. На фоне их потасовки одна из пассажирок кричит и просит о помощи. В этот момент один из участников драки бьет в лицо своего оппонента и выбегает из вагона. За происходящим, отойдя на безопасное расстояние, наблюдают остальные пассажиры.

«Ох уж эти коренные москвичи», «Надо еще мигрантов Москву завозить», «Зато драка между своими, а не "не своего" бьют толпой, как обычно», — прокомментировали юзеры.

Саудиты задумали вытеснить Россию с рынка нефти

Саудовская Аравия, вероятно, будет наращивать присутствие и поставки в европейские страны, но и Россия будет увеличивать поставки на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, который является более привлекательным и перспективным с точки зрения долгосрочного роста спроса. Об этом «Известиям» заявил президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

Напомним, что Саудовская Аравия договорилась обеспечивать примерно половину нефтяного импорта Польши. Она выкупила долю в крупном нефтеперерабатывающем заводе в Гданьске.

Градский сделал жену наследницей незадолго до смерти

Композитор Александр Градский сам обратился в ЗАГС с просьбой устроить срочную выездную церемонию бракосочетания с Мариной Коташенко за две недели до смерти. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на окружение артиста.

По словам источников, он добровольно захотел оставить наследницей Коташенко.