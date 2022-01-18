В России ответили на заявление главы МИД Японии по Курилам

Заявления министра иностранных дел Японии Есимасы Хаяси о суверенитете Токио над южной частью Курильских островов рассчитаны на внутреннюю аудиторию, так как японцы продолжают разыгрывать карту «северных территорий» с целью набрать очки у избирателей. Такой комментарий дал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передают «Известия».

Сенатор не исключил, что с учетом нынешней напряженной международной обстановки японцы решили подыграть тем же американцам, выставив Россию агрессором.

Кроме того, политик уточнил, что Россия не будет обсуждать вопрос принадлежности Курильских островов, при этом готова говорить о подписании мирного договора.

«Если для Японии главное — получить по итогам мирного договора "северные территории", которые нам принадлежат, то это контрпродуктивно и ни к чему хорошему не приведет», — подчеркнул Джабаров.

Япония считает, что ее суверенитет распространяется на южную часть Курильских островов. Такую позицию изложил во вторник на пресс-конференции в Токио глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.

"На четыре северных острова (так в Японии называют российские южные Курилы - прим. ТАСС) распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса", - сказал он.

Таким образом Хаяси прокомментировал заявление своего российского коллеги на пресс-конференции в Москве 14 января. Тогда Сергей Лавров отметил, что в Токио до сих пор не признали итоги Второй мировой войны в контексте Курильских островов, делая постоянные демарши из-за посещения российскими официальными лицами и военными островов Южно-Курильской гряды.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Один из руководителей посольства Японии в России был вызван в МИД, где ему был выражен протест в связи с выставкой, организованной в Токио и посвященной Курильским островам. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"17 декабря в МИД России был вызван представитель руководства Посольства Японии в Москве. В ходе беседы японской стороне был заявлен решительный протест по поводу открытия в начале декабря в Токио выставки, посвященной южным Курильским островам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Отмечается, что японцы не в первый раз организуют подобное мероприятие.

"Кроме того, японскому дипломату была выражена озабоченность в связи с начавшимися 6 декабря японо-американскими военно-морскими учениями в районе острова Хоккайдо", - добавила Захарова.

Никакого разговора о сдаче какого-либо из Курильских островов в аренду быть не может. Об этом заявил вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, комментируя слухи вокруг создания льготного режима в регионе, передаёт РИА Новости.

Фирма Copenhagen Infrastructure Partners, которая специализируется на инвестициях в возобновляемые источники энергии, ранее заявила о желании взять у России в аренду курильский остров Шумшу. Трутнев уточнил, что об аренде российской территории речи быть не может.

Мы будем осваивать Курильские острова, привлекать туда и российские, и иностранные инвестиции. В то же время никакого разговора о сдаче каких-либо островов в аренду быть не может, — сказал Трутнев.

Он добавил, что земельные участки для инвестиционных проектов будут распределять под контролем правительственной комиссии.

По словам Трутнева, Шумшу — особое место. Во время Второй мировой войны здесь произошло сражение с японскими оккупантами, в котором погибли сотни советских солдат.

И первое, что мы должны создать на этом острове, — музей, чтобы сохранить память, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что на Курилах будет введён режим свободной таможенной территории, кроме того, на 20 лет бизнес будет полностью освобождён от большинства налогов. Речь идёт об освобождении компаний от таких сборов, как налоги на прибыль и имущество организаций, а также земельный и транспортный. Будут значительно снижены тарифы страховых взносов — до 7,6%.

Ранее пресс-секретарь губернатора Сахaлинской области Светлана Литвинова заявила, что компания Copenhagen Offshore Partners хочет взять под свои цели только часть территории острова. Датчане намерены реализовать на Шyмшу проект по производству водорода с помощью энергии ветра.

Россия продолжает усиливать группировку войск на Курильских островах: расположенные там воинские части получили газотурбинные танки Т-80БВ. «Газета.Ru» разбиралась, чем Москва вооружает Курилы и для чего.

«На вооружение воинских частей, дислоцированных на Курильских островах, поступила партия современных модернизированных танков Т-80БВ. Отличительной особенностью танков семейства Т-80 является единая газотурбинная силовая установка, за что он был назван «летающим» танком», – говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа (ВВО).

Мощные газотурбинные двигатели позволяют этим танкам совершать скоростные марш-броски.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитные ракетные подразделения на комплексах С-300В4, на острове Сахалин – на системах С-400, на Чукотке – высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

В центре Курильской гряды на острове Матуа заступили на дежурство расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота.

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества», члена экспертного совета при Военно-промышленной комиссии Виктора Мураховского, на острове Матуа планируют восстановить аэродром, «там будет расположена мощная база для борьбы со средствами воздушного нападения и кораблями».

«На Курилах в военном отношении за последние 10 лет сделано очень много, идет перевооружение на разные виды современной модернизированной техники от танков до систем ПВО, развернуты средства боевого и материально-технического обеспечения, от РЭБ до машин технического обслуживания и ремонта. Идет усиление группировки войск, она становится межвидовой», – сказал Мураховский.

По мнению член-корреспондента РАЕН, политолога Константина Соколова, военно-политическая ситуация вокруг Курильских островов сегодня определяется общей ситуацией в мире.

«Япония остается до сих пор по сути оккупированной США и играет роль провокатора в международных делах. США провоцируют ситуацию вокруг Курил. Это бесполезный для Японии кусочек суши, но они «воюют» за него вместо того, чтобы добиться нормальных отношений с Россией. При этом речи о реальном военном конфликте в этом регионе не идет – никто ни на кого нападать не собирается», – сказал Соколов.

По оценкам руководителя Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерия Кистанова, сейчас Япония активно наращивает свой военный потенциал.

«Япония занимается укреплением военного союза с США, с которыми у нее заключен договор безопасности. Этот курс неуклонно проводился на протяжение всего послевоенного времени. Но особенно он стал заметен в период правления в Японии премьер-министра Синдзо Абэ, с 2012 по 2019 год. Он усилил курс на закупки американского вооружения. Фактически японские силы вооружены современными американскими вооружениями, особенно в противоракетной обороне. При Абэ военные расходы Японии росли неуклонно, сейчас они превышают 50 миллиардов в год. При том, что Япония официально не имеет армии. Ее вооруженные силы официально называются силами обороны», – рассказал Кистанов «Газете.Ru».

Абэ выступал за то, чтобы переписать конституцию и легитимизировать существование армии.

«Сейчас в Японии создается настоящая армия. Она вооружена современными видами вооружений, закупленными у США, но у Японии нет баллистических ракет и атомного оружия. Но наступательные виды вооружений тоже появляются – недавно Япония построила два вертолетоносца и переделала их в авианосцы. Их авиапарк составляют истребители США F-35. Также Япония усиливает оборонный потенциал в сфере ПРО.



Абэ ушел в отставку, но выдвинул тезис о том, что Япония должна обладать потенциалом превентивного удара по военным базам противника. Имеются в виду базы Северной Кореи и Китая, но подразумеваются и российские. Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида настойчиво проводит тот же тезис. Курс – довести военные расходы Японии до 2% от ВВП, как в западноевропейских странах, сейчас у нее – менее одного», – отметил эксперт.