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13 минут назад

Бербок предостерегла Россию от газового шантажа

Проект газопровода «Северный поток-2» столкнется с последствиями, если Россия станет использовать энергосферу в качестве давления на Европу. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Ее слова приводит «РИА Новости».

«Мы снова и снова подчеркивали на самых разных уровнях: если энергетика будет использоваться как оружие, то это будет иметь соответствующие последствия, в том числе и в связи с этим трубопроводом», — сказала Бербок.

Также глава МИД ФРГ подчеркнула, что согласно коалиционному договору нового правительства Германии все инфраструктурные проекты, включая «Северный поток-2», попадают под законодательство ЕС. По ее словам, именно поэтому сертификация газопровода пока и приостановлена.

Ранее Бербок заявляла, что в случае эскалации ситуации на Украине правительство Германии примет вместе с партнерами «подходящие» меры в отношении «Северного потока-2».

В мире,Видео,Анналена Бербок,Сергей Лавров,МИД,ЕС,РИА Новости,
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