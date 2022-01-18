Бербок предостерегла Россию от газового шантажа

Проект газопровода «Северный поток-2» столкнется с последствиями, если Россия станет использовать энергосферу в качестве давления на Европу. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Ее слова приводит «РИА Новости».
«Мы снова и снова подчеркивали на самых разных уровнях: если энергетика будет использоваться как оружие, то это будет иметь соответствующие последствия, в том числе и в связи с этим трубопроводом», — сказала Бербок.
Также глава МИД ФРГ подчеркнула, что согласно коалиционному договору нового правительства Германии все инфраструктурные проекты, включая «Северный поток-2», попадают под законодательство ЕС. По ее словам, именно поэтому сертификация газопровода пока и приостановлена.
Ранее Бербок заявляла, что в случае эскалации ситуации на Украине правительство Германии примет вместе с партнерами «подходящие» меры в отношении «Северного потока-2».