Композитор Александр Градский сам обратился в ЗАГС с просьбой устроить срочную выездную церемонию бракосочетания с Мариной Коташенко за две недели до смерти. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на окружение артиста.

По словам источников, он добровольно захотел оставить наследницей Коташенко.

«Он уже плохо себя чувствовал, не вставал, плохо говорил. И, наверно, понимал, что ему недолго осталось... Чувствовал. И это было его мужское решение жениться, сделать Марину своей официальной наследницей, оставить вдовой, а не просто сожительницей», — уточнил он.

Инсайдер добавил, что Градский никогда всерьез не задумывался о четвертом браке, поскольку и без этого обеспечивал семью, однако захотел «поставить жирную точку».

Напомним, что 16 января трое преступников инсценировали ДТП с машиной вдовы музыканта, после чего заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 млн рублей. Позднее появились предположения о возможной инсценировке преступления, однако полиция возбудила дело по статье УК РФ «Разбой». По предварительной информации, к ограблению могла быть причастна услуга.