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23 минуты назад

Сроки карантина из-за ковида в России сократили до семи дней

Сроки карантина в связи с заражением коронавирусом в России сокращаются до семи дней. Об этом во вторник заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

"Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Голикова уточнила, что уполномоченные структуры будут следить за эффектом от этих мер. "Если потребуется дальнейшая корректировка сроков, то будем это осуществлять", - добавила вице-премьер.

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В данный момент срок карантина в РФ, установленного в связи с пандемией коронавируса, составляет 14 дней.

Общество,Видео,Татьяна Голикова,Правительство РФ,
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