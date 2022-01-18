"Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.