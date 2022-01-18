Американский сенатор Джин Шахин заявила, что США пока не принимают меры против «Северного потока-2», чтобы иметь «потенциальное оружие против Путина». Об этом сообщает «Укринформ».
Такое заявление Шахин сделала во время визита в Киев в составе делегации Конгресса США.
По ее словам, конгресс противодействует газопроводу и считает его долговременной энергетической угрозой для Европы.
«Однако сейчас приоритет состоит в том, чтобы вместе с нашими союзниками решительно прислать сообщение Владимиру Путину. Мы не хотим налагать санкции на «Северный поток-2» прямо сейчас, потому что таким образом мы уберем со стола потенциальное оружие против Путина», - заявила Шахин.
Она добавила, что санкции против «СП-2» создали бы дистанцию между США, Германией и союзниками американцев в Европе в тот период, когда они должны максимально объединиться.
В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.
Власти США, ЕС и лидеры G7 грозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину.
Сенат США 12 января опубликовал проект санкций, которые могут быть введены в случае эскалации на Украине.
Меры, среди прочего, включают санкции против президента, премьер-министра, главы МИД и министра обороны России, а также высокопоставленных военных.
Проект санкций также предполагает, что в случае наступления на Украину президент США должен будет в течение месяца ввести санкции против как минимум трех крупных банков РФ.