Американский сенатор Джин Шахин заявила, что США пока не принимают меры против «Северного потока-2», чтобы иметь «потенциальное оружие против Путина». Об этом сообщает «Укринформ».

Такое заявление Шахин сделала во время визита в Киев в составе делегации Конгресса США.

По ее словам, конгресс противодействует газопроводу и считает его долговременной энергетической угрозой для Европы.

«Однако сейчас приоритет состоит в том, чтобы вместе с нашими союзниками решительно прислать сообщение Владимиру Путину. Мы не хотим налагать санкции на «Северный поток-2» прямо сейчас, потому что таким образом мы уберем со стола потенциальное оружие против Путина», - заявила Шахин.

Она добавила, что санкции против «СП-2» создали бы дистанцию между США, Германией и союзниками американцев в Европе в тот период, когда они должны максимально объединиться.

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.

Власти США, ЕС и лидеры G7 грозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину.

Сенат США 12 января опубликовал проект санкций, которые могут быть введены в случае эскалации на Украине.

Меры, среди прочего, включают санкции против президента, премьер-министра, главы МИД и министра обороны России, а также высокопоставленных военных.