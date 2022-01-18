В московском метро произошла массовая драка приезжих

Массовая драка приезжих произошла в вагоне московского метро на станции «Чертановская». Видеозапись конфликта опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».
В ролике запечатлен момент конфликта между четырьмя молодыми людьми. На фоне их потасовки одна из пассажирок кричит и просит о помощи. В этот момент один из участников драки бьет в лицо своего оппонента и выбегает из вагона. За происходящим, отойдя на безопасное расстояние, наблюдают остальные пассажиры.
«Ох уж эти коренные москвичи», «Надо еще мигрантов Москву завозить», «Зато драка между своими, а не "не своего" бьют толпой, как обычно», — прокомментировали юзеры.
Ранее в вагоне поезда московского метро произошла массовая драка пассажиров. Предположительно, конфликт начался из-за медицинской маски.