В московском метро произошла массовая драка приезжих

В ролике запечатлен момент конфликта между четырьмя молодыми людьми. На фоне их потасовки одна из пассажирок кричит и просит о помощи. В этот момент один из участников драки бьет в лицо своего оппонента и выбегает из вагона. За происходящим, отойдя на безопасное расстояние, наблюдают остальные пассажиры.