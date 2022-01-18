Назарбаев прервал молчание

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые после беспорядков обратился к жителям страны и назвал случившееся покушением на «целостность и устои государства». Обращение опубликовано на его официальном сайте.

«Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства», - заявил Назарбаев.

Он подчеркнул, что важно выяснить, кто стоит за погромами.

При этом Назарбаев отметил, что никакого конфликта или противостояния в элите нет. Он назвал слухи на эту тему «абсолютно беспочвенными».

«Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени Президент будет избран председателем партии «Nur Otan», - подчеркнул он.

Также Назарбаев опроверг слухи о своем отъезде из страны. Он напомнил, что еще в 2019 году передал полномочия Токаеву.

«С тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», - заявил он.

Назарбаев отметил, что «30 лет, не покладая рук», работал во имя Казахстана. Он заявил, что за это время удалось укрепить границы страны и провести прогрессивные реформы. Он призвал казахстанцев поддержать программу новых реформ, предложенную Токаевым.

«Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее», - заключил он.

Назарбаев выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших во время беспорядков, пожелал жителям страны здоровья и благополучия и поблагодарил их за поддержку его «курса реформ и модернизации».

Страницы младшей дочери Назарбаева Алии ранее пропали из соцсетей после того, как журналисты заметили у ее аккаунта геолокацию в ОАЭ. На фоне этого появились слухи об отъезде семьи президента в эту страну.