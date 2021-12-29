Пока вы не уснули: Конфликт ЕС с Литвой и предсказание Ванги на 2022 год

Фото: Reuters Reuters

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Видео дня

В России заявили о способности ударить по Киркенесу

Wikipedia

На полуострове Средний в Мурманской области расположена батарея берегового противокорабельного комплекса «Бал», способного ударить по норвежским Киркенесу и Верде.

Всего в 50 километрах от Мурманска норвежцы позволили разместить на своей территории американскую РЛС военного назначения Globus III, совместный проект ВВС США и разведывательной службы Норвегии, а дальность применения ракеты Х-35 комплекса «Бал», снабженной 145-килограммовой боголовкой, составляет 130 километров.

«Прольется огненный дождь»: раскрыто предсказание Ванги на 2022 год

Предприниматель Борис Кючуков рассказал, какие предсказания дала болгарская ясновидящая Ванга на следующий год. В эфире передачи «На самом деле» на Первом канале он заявил, что 2 февраля 2022 года — зеркальная дата, в которую произойдет нечто пугающее.

Кючуков посетил Вангу в 1993 году и она, по его словам, в точности предрекла его судьбу, предсказав ему «реки из винограда».

Литва отказалась выполнять требование ЕС

Власти Литвы отказались выполнять требования агентства Евросоюза по контролю внешних границ (Frontex) и прекращать политику силового вытеснения нелегалов. Об этом со ссылкой на замминистра внутренних дел республики Арнолдасп Абрамавичюса.

В конце осени несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока и Африки скопились на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией.

Турция создаст замену российским С-400

В Турции представят новые разработки в рамках проектов систем противовоздушной обороны (ПВО) в 2022 году. Перспективные комплексы смогут заменить российские С-400 «Триумф» и американские Patriot.

В 2022 году появятся новые разработки в рамках проектов создания зенитных ракетных комплексов (ЗРК) HİSAR и SİPER.

Аксенова и Поклонскую обвинили в госизмене

Генеральная прокуратура Украины направила в суд дело о госизмене против главы Крыма Сергея Аксенова и бывшего прокурора полуострова Наталии Поклонской.

Также среди обвиняемых указываются глава крымского парламента Владимир Константинов и другие должностные лица полуострова. Всего в список включили восемь человек.

Сборная России может вылететь с МЧМ из-за скандала с США

ФХР

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о присуждении технического поражения сборной США в матче со Швейцарией в рамках группового этапа молодежного чемпионата мира — 2022 из-за заражения коронавирусом двух американских хоккеистов.

«Нужно продолжать проводить чемпионат мира в любом случае. Как это вообще могло произойти, что через пару дней после начала турнира появляются зараженные? Как за ними тогда смотрят? Они же там тесты сдают ежедневно», – сказал Кожевников.

Многодетным напомнили о праве на досрочную пенсию

Российское законодательство предусматривает дополнительные пенсионные льготы для многодетных матерей. Об этом напомнили в Отделении ПФР по г. Москве и Московской области.

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» установлено, что досрочная пенсия полагается женщинам с тремя и четырьмя детьми.

Раскрыты подробности гибели ребенка в Подмосковье

Замерзший в подмосковной Дубне второклассник мог сесть не в ту маршрутку, поскольку боялся опоздать в школу.

В день пропажи Максим должен был уехать на спецтранспорте в школу. Ребенок пришел на остановку и стоял вместе с приятелем, однако последний не дождался выделенного автобуса и уехал на другом.

9-летняя студентка МГУ пропустила экзамен

Первый канал/YouTube

Девятилетняя студентка факультета Психологии МГУ Алиса Теплякова не пришла утром 29 декабря в вуз сдавать экзамены. Об этом сообщает «МК».

Отмечается, что начало экзамена было запланировано на 10 утра.

С заботой о россиянах: ФАС одобрила инициативу торговых сетей

Ритейлеры по собственной инициативе снизили цены на социально значимые товары. Об этом заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский.