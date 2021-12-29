Пока вы не уснули: Конфликт ЕС с Литвой и предсказание Ванги на 2022 год

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На полуострове Средний в Мурманской области расположена батарея берегового противокорабельного комплекса «Бал», способного ударить по норвежским Киркенесу и Верде.
Всего в 50 километрах от Мурманска норвежцы позволили разместить на своей территории американскую РЛС военного назначения Globus III, совместный проект ВВС США и разведывательной службы Норвегии, а дальность применения ракеты Х-35 комплекса «Бал», снабженной 145-килограммовой боголовкой, составляет 130 километров.
Предприниматель Борис Кючуков рассказал, какие предсказания дала болгарская ясновидящая Ванга на следующий год. В эфире передачи «На самом деле» на Первом канале он заявил, что 2 февраля 2022 года — зеркальная дата, в которую произойдет нечто пугающее.
Кючуков посетил Вангу в 1993 году и она, по его словам, в точности предрекла его судьбу, предсказав ему «реки из винограда».
Власти Литвы отказались выполнять требования агентства Евросоюза по контролю внешних границ (Frontex) и прекращать политику силового вытеснения нелегалов. Об этом со ссылкой на замминистра внутренних дел республики Арнолдасп Абрамавичюса.
В конце осени несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока и Африки скопились на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией.
В Турции представят новые разработки в рамках проектов систем противовоздушной обороны (ПВО) в 2022 году. Перспективные комплексы смогут заменить российские С-400 «Триумф» и американские Patriot.
В 2022 году появятся новые разработки в рамках проектов создания зенитных ракетных комплексов (ЗРК) HİSAR и SİPER.
Генеральная прокуратура Украины направила в суд дело о госизмене против главы Крыма Сергея Аксенова и бывшего прокурора полуострова Наталии Поклонской.
Также среди обвиняемых указываются глава крымского парламента Владимир Константинов и другие должностные лица полуострова. Всего в список включили восемь человек.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о присуждении технического поражения сборной США в матче со Швейцарией в рамках группового этапа молодежного чемпионата мира — 2022 из-за заражения коронавирусом двух американских хоккеистов.
«Нужно продолжать проводить чемпионат мира в любом случае. Как это вообще могло произойти, что через пару дней после начала турнира появляются зараженные? Как за ними тогда смотрят? Они же там тесты сдают ежедневно», – сказал Кожевников.
Российское законодательство предусматривает дополнительные пенсионные льготы для многодетных матерей. Об этом напомнили в Отделении ПФР по г. Москве и Московской области.
Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» установлено, что досрочная пенсия полагается женщинам с тремя и четырьмя детьми.
Замерзший в подмосковной Дубне второклассник мог сесть не в ту маршрутку, поскольку боялся опоздать в школу.
В день пропажи Максим должен был уехать на спецтранспорте в школу. Ребенок пришел на остановку и стоял вместе с приятелем, однако последний не дождался выделенного автобуса и уехал на другом.
Девятилетняя студентка факультета Психологии МГУ Алиса Теплякова не пришла утром 29 декабря в вуз сдавать экзамены. Об этом сообщает «МК».
Отмечается, что начало экзамена было запланировано на 10 утра.
Ритейлеры по собственной инициативе снизили цены на социально значимые товары. Об этом заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский.
«По федеральным торговым сетям надбавки снизились в среднем с 22% до 14% сейчас. Это очень значимо, но это касается социально значимых продуктов питания», — отметил руководитель ФАС.