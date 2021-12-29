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1 час назад

Литва отказалась выполнять требования ЕС по мигрантам

Власти Литвы отказались выполнять требования агентства Евросоюза по контролю внешних границ (Frontex) и прекращать политику силового вытеснения нелегалов. Об этом со ссылкой на замминистра внутренних дел республики Арнолдасп Абрамавичюса пишет Delfi.

Литва отказалась выполнять требование ЕС
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В конце осени несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока и Африки скопились на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией. Они пытались проникнуть на территорию Евросоюза, предпринимая, в том числе, попытки прорваться силой. Польша и прибалтийские страны привлекли для охраны своих границ армейские подразделения.

По словам Абрамавичюса, сейчас нереально доставлять всех задержанных в приграничном районе нелегалов на контрольно-пропускные пункты, как того требуют правила ЕС, и давать им возможность официально обратиться с просьбой о предоставлении убежища.

«Это будет политика открытой границы, которая в силу сложившейся ситуации невозможна», - пояснил замглавы МВД Литвы.

При этом он подчеркнул, что Frontex оказывает Литве чисто символическую помощь по охране границ во время миграционного кризиса, так что возможная приостановка миссии на территории страны не сыграет значительной роли.

МИД: Поток мигрантов идет в Евросоюз через Украину

Ранее в ЕС отметили, что белорусские власти намеренно свозят мигрантов к границе и помогает им форсировать ее. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в кризисе виноваты страны Запада.

В мире,Александр Лукашенко,Frontex,МИД,МВД,ЕС,
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