Замерзший в подмосковной Дубне второклассник мог сесть не в ту маршрутку, поскольку боялся опоздать в школу. Подробности происшествия раскрыл Telegram-канал SHOT.

По информации издания, в день пропажи Максим должен был уехать на спецтранспорте в школу. Ребенок пришел на остановку и стоял вместе с приятелем, однако последний не дождался выделенного автобуса и уехал на другом. Максим, по предварительной версии, побоялся опоздать на уроки и сел в незнакомую маршрутку.

Поняв, что он едет не туда, мальчик запаниковал и вышел по дороге, после чего заблудился. Следы мальчика обнаружили на берегу реки. Предположительно, он провалился под лед, после чего выбрался, но потерял сознание от переохлаждения и умер.

Как сообщает канал, у мальчика имелась задержка в развитии. Соседи отрицательно характеризуют семью. С их слов, мать погибшего любит поскандалить, постоянно кричит на детей, а те ходят неопрятно. Женщина живет в трехкомнатной квартире с бывшим и настоящим супругами. Все вместе они воспитывали пятерых детей.