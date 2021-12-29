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1 час назад

Раскрыты подробности гибели замерзнувшего ребенка в Подмосковье

Замерзший в подмосковной Дубне второклассник мог сесть не в ту маршрутку, поскольку боялся опоздать в школу. Подробности происшествия раскрыл Telegram-канал SHOT.

По информации издания, в день пропажи Максим должен был уехать на спецтранспорте в школу. Ребенок пришел на остановку и стоял вместе с приятелем, однако последний не дождался выделенного автобуса и уехал на другом. Максим, по предварительной версии, побоялся опоздать на уроки и сел в незнакомую маршрутку.

Поняв, что он едет не туда, мальчик запаниковал и вышел по дороге, после чего заблудился. Следы мальчика обнаружили на берегу реки. Предположительно, он провалился под лед, после чего выбрался, но потерял сознание от переохлаждения и умер.

Как сообщает канал, у мальчика имелась задержка в развитии. Соседи отрицательно характеризуют семью. С их слов, мать погибшего любит поскандалить, постоянно кричит на детей, а те ходят неопрятно. Женщина живет в трехкомнатной квартире с бывшим и настоящим супругами. Все вместе они воспитывали пятерых детей.

Напомним, что ребенок пропал 27 декабря, а обнаружили погибшего мальчика уже 28 декабря. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

Происшествия,Видео,
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