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16 минут назад

Девятилетняя студентка МГУ Теплякова не приехала на экзамен

Девятилетняя студентка факультета Психологии МГУ Алиса Теплякова не пришла утром 29 декабря в вуз сдавать экзамены. Об этом сообщает «МК».

Отмечается, что начало экзамена было запланировано на 10 утра.

«Их (Алису и ее отца Евгения — прим.) ждали и педагоги, и даже поклонники, однако девочка так и не появилась», — сообщили корреспонденты издания.

На прошлой неделе, когда Алиса сдавала свой первый экзамен, ее отец Евгений Тепляков напал на завкафедрой факультета психологии в присутствии своей дочери. В вузе прокомментировали этот инцидент.

«К охраннику, который в день прошлого экзамена приходил из соседнего корпуса на подмогу коллегам успокаивать разбушевавшегося отца, вчера явился полицейский. Сказал, что Тепляков написал на него заявление — якобы тот его оцарапал», — рассказал сотрудник МГУ, отметив, что Тепляков, вероятно, хочет «хайпануть».

При этом сокурсники Алисы заявили, что девочка их не интересует, она — обычный ребенок, куда больший интерес представляет ее родитель.

«Был способным студентом»: профессор МГУ рассказал об отце Алисы Тепляковой

Ранее отец 9-летней студентки МГУ Евгений Тепляков осудил предложение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александра Асмолова прекратить обучение девочки и потребовал оставить дочь в университете.

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