В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
41 минуту назад

В России заявили о способности ударить по Киркенесу и Верде

На полуострове Средний в Мурманской области расположена батарея берегового противокорабельного комплекса «Бал», способного ударить по норвежским Киркенесу и Верде, заявляет «Военно-промышленный курьер» (ВПК).

Еженедельник напоминает, что «всего в 50 километрах от Мурманска норвежцы позволили разместить на своей территории американскую РЛС военного назначения Globus III, совместный проект ВВС США и разведывательной службы Норвегии», а дальность применения ракеты Х-35 комплекса «Бал», снабженной 145-килограммовой боголовкой, составляет 130 километров.

«Ракетная система может использоваться и против наземных целей, что в данном случае показательно», — говорится в публикации.

Издание пишет, что версия ПКР Х-35УЭ6 отличается увеличенной до 260 километров максимальной дальностью стрельбы. «Даже базовой версии ракеты Х-35 достаточно, чтобы обслуживающий персонал радара в Верде почувствовал себя неуютно», — уверяет еженедельник.

В Крыму создан новый десантный полк

В публикации утверждается, что на подготовку к стрельбе берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» требуется менее десяти минут. При залповом пуске интервал между стартами ракет не превышает трех секунд. За подход БРК способен выпустить 32 ракеты.

В декабре военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что БРК «Бастион» на курильском острове Матуа обеспечат защиту российских вод.

Армия,Видео,Виктор Литовкин,
167
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители