На полуострове Средний в Мурманской области расположена батарея берегового противокорабельного комплекса «Бал», способного ударить по норвежским Киркенесу и Верде, заявляет «Военно-промышленный курьер» (ВПК).

Еженедельник напоминает, что «всего в 50 километрах от Мурманска норвежцы позволили разместить на своей территории американскую РЛС военного назначения Globus III, совместный проект ВВС США и разведывательной службы Норвегии», а дальность применения ракеты Х-35 комплекса «Бал», снабженной 145-килограммовой боголовкой, составляет 130 километров.

«Ракетная система может использоваться и против наземных целей, что в данном случае показательно», — говорится в публикации.

Издание пишет, что версия ПКР Х-35УЭ6 отличается увеличенной до 260 километров максимальной дальностью стрельбы. «Даже базовой версии ракеты Х-35 достаточно, чтобы обслуживающий персонал радара в Верде почувствовал себя неуютно», — уверяет еженедельник.

В публикации утверждается, что на подготовку к стрельбе берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» требуется менее десяти минут. При залповом пуске интервал между стартами ракет не превышает трех секунд. За подход БРК способен выпустить 32 ракеты.