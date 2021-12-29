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1 час назад

«Прольется огненный дождь»: раскрыто предсказание Ванги на 2022 год

Предприниматель Борис Кючуков рассказал, какие предсказания дала болгарская ясновидящая Ванга на следующий год. В эфире передачи «На самом деле» на Первом канале он заявил, что 2 февраля 2022 года — зеркальная дата, в которую произойдет нечто пугающее.

«Прольется огненный дождь»: раскрыто предсказание Ванги на 2022 год
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кючуков посетил Вангу в 1993 году и она, по его словам, в точности предрекла его судьбу, предсказав ему «реки из винограда».

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«Случилось так, что через год мне предложили старинную винодельню, которая принадлежала нашему роду, а потом перешла ЦК партии», — заявлял мужчина.

Почти 30 лет назад предприниматель расспросил Вангу о будущем и записал ее пророчества в блокноте, а недавно осознал, что скоро наступит переломный момент в истории.

«Прольется огненный дождь. Дракон извергнет пламя, и потекут огненные слезы», — рассказал Борис предсказание провидицы касательно 2 февраля 2022 года, добавив, что под драконом ясновидящая подразумевала Китай.

Нумеролог, приглашенный на шоу, также заявила об опасениях касательно зеркальной даты. По словам эксперта, «двойка символизирует энергию», и все зависит от того, в какое русло ее направить.

«Если в негативное, то это будет нести неблагоприятные события, разрушения. Если в положительное, то будет нести благо. Двойка — это гармония, единство. Для России 2022-й благоприятен, потом будет лучше и лучше», — заявила нумеролог.

Также Кючуков рассказал о предсказаниях технологического развития. По его словам, Ванга заявила, что «люди научатся слышать воздух, как радио».

«Левая рука станет как машина, будем получать информацию и передавать. Махнем рукой — и все увидим как в телевизоре. Ток не будет нужен. Люди срежут провода», — сказал он.

Слова мужчины вызвали скепсис. В частности, общественник Оксана Митрофанова заявила, что никакого провидения в обещаниях технологического прогресса нет — появление новой техники просто логично.

«Я сейчас с ребенком читаю «Незнайку». Там три части, и в каждой открытий не меньше, чем в вашем блокноте. Такой блокнот можно найти в любой книге. Люди всегда пытались предположить, что будет, и что-то из этого действительно сбывается», — заявила она.

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