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35 минут назад

Турция создаст замену российским С-400

В Турции представят новые разработки в рамках проектов систем противовоздушной обороны (ПВО) в 2022 году. Перспективные комплексы смогут заменить российские С-400 «Триумф» и американские Patriot. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

В публикации отмечают, что в 2022 году появятся новые разработки в рамках проектов создания зенитных ракетных комплексов (ЗРК) HİSAR и SİPER. В свою очередь, системы HİSAR A+ и HİSAR O+ прошли испытания.

«Тем самым, Турция станет на шаг ближе к системе противовоздушной обороны SİPER, которая появится в качестве альтернативы С-400 и Patriot», — пишет Sabah.

Эксплуатацию перспективной системы ПВО планируют начать в 2023 году.

Ранее глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что система ПВО SİPER может превзойти ЗРК С-400 «Триумф».

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В октябре Демир рассказал о прогрессе в создании турецких систем ПВО. Он отметил, что Турция разрабатывает комплекс с дальностью до 100 километров и приближается к созданию аналога С-400.

В марте издание 19FortyFive назвало преимущества российской системы С-400. В публикации отметили, что «Триумф» может поражать самолеты, крылатые ракеты и наземные объекты.

Армия,Видео,Исмаил Демир,РИА Новости,
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