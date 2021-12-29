Аксенова и Поклонскую обвинили в госизмене

Генеральная прокуратура Украины направила в суд дело о госизмене против главы Крыма Сергея Аксенова и бывшего прокурора полуострова Наталии Поклонской. Об этом говорится на сайте ведомства.

Также среди обвиняемых указываются глава крымского парламента Владимир Константинов и другие должностные лица полуострова. Всего в список включили восемь человек.

Всех фигурантов дела обвиняют в госизмене, посягательстве на территориальную ценность Украины и захвате власти в составе преступной организации.

«По данным следствия, чиновники оккупированного полуострова, в феврале-марте 2014 года, находясь на территории Крыма, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ Украины вопреки установленному порядку, а также принимали активное участие в ее деятельности», — отмечается в сообщении.

Кроме того в Генпрокуратуре считают, что фигуранты дела содействовали России в подрывной деятельности против Украины и ущербе суверенитету.