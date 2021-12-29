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57 минут назад

Аксенова и Поклонскую обвинили в госизмене

Генеральная прокуратура Украины направила в суд дело о госизмене против главы Крыма Сергея Аксенова и бывшего прокурора полуострова Наталии Поклонской. Об этом говорится на сайте ведомства.

Также среди обвиняемых указываются глава крымского парламента Владимир Константинов и другие должностные лица полуострова. Всего в список включили восемь человек.

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Всех фигурантов дела обвиняют в госизмене, посягательстве на территориальную ценность Украины и захвате власти в составе преступной организации.

«По данным следствия, чиновники оккупированного полуострова, в феврале-марте 2014 года, находясь на территории Крыма, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ Украины вопреки установленному порядку, а также принимали активное участие в ее деятельности», — отмечается в сообщении.

Кроме того в Генпрокуратуре считают, что фигуранты дела содействовали России в подрывной деятельности против Украины и ущербе суверенитету.

«Члены организации, в частности приняли участие в образовании оккупационных органов, непосредственно возглавили их и руководили ими. Досудебное расследование дела осуществляли следователи Главного СУ СБУ», — заключили в генпрокуратуре Украины.

Политика,Видео,Владимир Константинов,Сергей Аксенов,Генпрокуратура РФ,СБУ,
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