Пока вы не уснули: «Большая игра» Британии и угроза «обнуления» сбережений

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Стало известно о «большой игре» Британии против России

Польский политолог и колумнист издания «Польская мысль» Матеуш Пискорский заявил в интервью «Украина.ру», что действия Великобритании, направившей своих военных на помощь польским пограничникам, говорят о попытке включиться в противостояние с Россией.

При этом присутствие британских военных является скорее сигналом для Москвы, нежели решительным действием.

Сбережения могут «обнулить»: эксперт назвал опасности банков

Экономист Михаил Хазин считает, что россиянам не стоит считать банковские ячейки приоритетным способом хранения накопленного: он отметил, что сбережения населения уже не раз «обнуляли».

Хазин заявил, что после пенсионной реформы многие россияне начали переводить сбережения в драгоценные металлы.

В Совфеде отреагировали на новость о причине гибели "Курска"

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в соцсетях прокомментировал озвученную бывшим командующим Северным флотом адмиралом Вячеславом Поповым версию гибели атомной подводной лодки «Курск».

Напомним, Попов заявил, что причиной гибели «Курска» стало столкновение с НАТОвской субмариной.

Евросоюз оформляет новый пакет санкций против Белоруссии

Новые ограничительные меры Евросоюза против Белоруссии планируется ввести в силу в конце ноября, заявили в Министерстве иностранных дел Эстонии.

«Сейчас поставлена цель ввести санкции к концу месяца», — сказала министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

В Кремле рассказали о самочувствии Путина после ревакцинации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что после ревакцинации Владимир Путин чувствует себя нормально.

«Нормально. <…> Только что проводил встречу», - рассказал Песков.

Врачи заявили о странном поведении родственников Хлебниковой

Марина Хлебникова, пострадавшая от пожара в собственной квартире, пришла в сознание, сообщили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. По словам врачей, родственников это не интересует.

В настоящее время специалисты оценивают состояние певицы как стабильно-тяжелое.

«Идет на провокации»: Лавров о применении Киевом Javelin в Донбассе

Украина явно идет на провокации, используя в Донбассе американские ракетные комплексы «Джавелин», заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом.

«Когда такая воинственная риторика нагнетается, это, видимо, отражает желание осуществить провокацию», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

Не облагаемый налогом доход предложили повысить в 2,5 раза

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ», который предусматривает увеличение размера дохода физических лиц, не подлежащего налогообложению, до 10 тысяч рублей.

Сейчас такому налогообложению не подлежат определенные виды доходов граждан, не превышающие 4 тысяч рублей.

Драка со стрельбой произошла в столичном ресторане

В одном из ресторанов Москвы произошла драка со стрельбой.

На записи видно, как участники потасовки пригибаются от громкого звука. Выстрел был сделан из стартового пистолета, переделанного из охолощенного и пригодного до стрельбы травматическими патронами.

В ФНС рассказали о контроле переводов с карты на карту

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров убежден, что налоговый контроль в сфере банковских денежных переводов между физическими лицами «должен быть достаточно аккуратен, чтобы это не превращалось в набеги на бытовую деловую активность».

Он отметил, что сегодня такими переводами, в том числе, пользуется микробизнес для серой оплаты товаров и услуг.

Капитан сборной России объяснил отказ преклонять колено

Капитан московского «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джикия высказался об акции с преклонением колена в рамках движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»).