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Евросоюз оформляет новый пакет санкций против Белоруссии

RT на русскомиещё 1
50 минут назад

Новые ограничительные меры Евросоюза против Белоруссии планируется ввести в силу в конце ноября, заявили в Министерстве иностранных дел Эстонии.

Евросоюз введет новый пакет санкций против Белоруссии
Фото: APAP

«Сейчас поставлена цель ввести санкции к концу месяца», — сказала министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс EER.

В настоящее время идёт работа над юридическим оформлением пакета санкций, юридические службы Евросоюза его «шлифуют», отметила она.

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что интеграция страны в ЕАЭС позволяет практически свести к нулю эффект от западных санкций.

Канцлер Австрии Александер Шалленберг выразил мнение, что санкции не могут быть единственным языком в ситуации с Белоруссией.

В мире,Роман Головченко,ЕАЭС,ЕС,
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