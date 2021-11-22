Евросоюз введет новый пакет санкций против Белоруссии

Новые ограничительные меры Евросоюза против Белоруссии планируется ввести в силу в конце ноября, заявили в Министерстве иностранных дел Эстонии.

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«Сейчас поставлена цель ввести санкции к концу месяца», — сказала министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс EER.

В настоящее время идёт работа над юридическим оформлением пакета санкций, юридические службы Евросоюза его «шлифуют», отметила она.