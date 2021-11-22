Украина явно идет на провокации, используя в Донбассе американские ракетные комплексы «Джавелин», заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом.

«Я не слышал эту новость, не видел никаких сообщений. Но в принципе в последние недели, месяцы мы наблюдаем такой поток сознания со стороны украинского руководства. Особенно со стороны военных, поток сознания такого чрезмерно воспаленного и опасного. Потому что когда такая воинственная риторика нагнетается, это, видимо, отражает желание осуществить провокацию», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

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По его словам, на возможной встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена будет обсуждаться и Украина.

«В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет», – сказал он.

Вооруженные силы Украины в ходе боевых действий в Донбассе впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Об этом пишет Military Times со ссылкой на руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

"Буданов рассказал мне, что украинские войска использовали комплекс Javenlin в ходе боевых действий", - отметил главный редактор американского издания Говард Олтмен.

Кстати, официально Киев еще не сообщал о применении данной системы.

По словам главы украинской военной разведки, американские ПТРК вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar станут психологическим сдерживающим фактором для сил ДНР и ЛНР. Примечательно, что оба этих вида вооружения запрещены к использованию в Донбассе Минскими соглашениями.

В беседе с главным редактором Military Times Буданов не преминул попросить помощи Вашингтона. Как он заявил, Украине нужна поддержка США, и ее необходимо оказать как можно скорее.

Стоит отметить, что поставки Javenlin на Украину осуществляются с 2018 года. В рамках только первой партии Киев получил 37 комплексов и более 200 ракет. Недавно утвержденная помощь США Украине в размере 60 миллионов долларов также включает поставку комплексов Javelin. В то же время Пентагон призывает союзников снять ограничения на поставки Киеву оборонных систем поражающего действия.

«Это нарочито показательный политический шаг, с помощью которого Киев стремится и дальше размывать договорные механизмы минского процесса», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР в Минске Родион Мирошник. Ранее на Украине заявили о применении в Донбассе американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

«Точно такую же тактику использовал Киев, говоря о применении турецких беспилотников «Байрактар» в Донбассе. До сегодняшнего дня у нас нет никаких подтверждений этому. Аналогично выглядит и ситуация с противотанковыми ракетными комплексами «Джавелин», – считает представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Это нарочито показательный политический шаг, с помощью которого Киев стремится и дальше размывать договорные механизмы минского процесса. Задача таких заявлений – показать, что Украина не собирается выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений, – полагает собеседник. – Это касается как Комплекса мер по их имплементации, так и подписанных год назад дополнительных мер по устойчивому и всеобъемлющему прекращению огня. И там, и там есть пункты, запрещающие использование такого рода вооружений».



«При этом поведение Киева не вызывает серьезной обеспокоенности ни у западных «гарантов» Минских соглашений, ни у их заокеанских кураторов. Напомню, что Франция и Германия взяли на себя роль посредников в переговорах, а США проголосовали за соответствующую резолюцию Совбеза ООН. Фактически такого рода действия Украины и отсутствие реакции Запада демонстрируют демонтаж международно-договорного механизма», – уточнил собеседник.

Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский также уверен, что комплексы «Джавелин» в Донбассе никто не применял. «Это самонаводящаяся ракета, которая используется для нанесения удара по бронетехнике. За последнее время у нас не было случаев поражения танков. Так что слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины – это ложь», – убежден он.

Народный совет ДНР

«Это скорее политико-психологическая атака, которая нужна Украине для поддержки своих бойцов. В условиях нагнетания истерии по поводу возможного вторжения России на Украину, такие заявления необходимы, чтобы поддержать боевой дух в армии и избежать в случае чего массового дезертирства», – подытожил Бердичевский.

С помощью применения системы Javelin Украина показывает, что готова к наступлению на Донбасс, в которое России лучше не вмешиваться. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Ранее украинские военные впервые применили противотанковые ракетные комплексы Javelin на Донбассе. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что системы использовались и против российских войск. По его словам, Javelin и турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar станут мощным психологическим сдерживающим фактором для войск с ДНР и ЛНР.

Стрелков предположил, что Украина применяла комплексы примерно две недели назад.

«По чему они попали – неизвестно. Информация засекречена. Но подобные действия говорят о том, что "уважаемые партнеры" Кремля демонстрируют готовность использовать весь спектр сил и средств. Они как бы предупреждают Москву, что когда (а не если) они пойдут в наступление на Донбасс, чтобы она лучше не вмешивалась, потому что у них есть такое замечательное, достаточно серьезное оружие», - отметил он.

При этом, по словам Стрелкова, «этот комплекс невозможно нейтрализовать никакими средствами».

«Это полевое оружие пехоты, высокоточное и мощное, но против него отдельно никаких средств не существует. Против него надо действовать всеми имеющимися силами и средствами, которые, в свою очередь, есть у российских вооруженных сил. При этом в случае атаки украинских войск без полномасштабной быстрой помощи России ДНР и ЛНР будут уничтожены в кратчайшие сроки», - подчеркнул он.

Система Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих мало скоростных целей и бронетехники.

Ракетные комплексы Javelin очень дорогие, позволить себе их закупку может далеко не каждое государство, использование же их говорит о том, что США оказывают прямую военную помощь Украине, уверен военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что это также указывает на то, что Украина игнорирует даже формальное перемирие с Донбассом.

Украина впервые применила американские ракетные комплексы Javelin в Донбассе, об этом ранее заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Юлин объяснил, что Javelin — это противотанковый переносной ракетный комплекс нового поколения, позволяющий повышать выживаемость расчетов.

«Он работает по принципу “выстрелил — забыл”. Если раньше требовалось наводить маркер на цель, проводить внимательные расчеты, то здесь достаточно запустить ракету, указав цель, и можно покидать позицию — ракета сама долетит, куда нужно. Это, естественно, повышает выживаемость расчетов, а также вероятность поражения цели», — подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что Javelin — очень дорогие комплексы, и мало кто может их себе позволить. То, что они оказались у украинской стороны, прямо указывает на военную помощь США, добавил эксперт.

«Их применение — тоже важный сигнал. Он говорит о том, что в Донбассе ведутся открытые боевые действия, то есть ни о каком перемирии речи быть не может», — заключил Юлин.

Применение военнослужащими Украины ракетного комплекса Javelin в Донбассе не скажется на ходе противостояния. Такое мнение выразил глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

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«Ну применили, да. Во всяком случае, я не знаю еще ни одного военного конфликта, где применение Javelin переломило бы в корне ситуацию. Это не тот вид оружия», — сказал он.

По его словам, такие действия ВС Украины предназначены в том числе для «патриотической аудитории», чтобы отчитаться о применении американского оружия. Золотаерв считает, что украинская армия хочет показать этим людям, что никакого предательства нет, есть оружие, и они готовы его применить.

Соединенные Штаты и другие страны НАТО отправляют на Украину новейшие системы вооружения, это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, сделать еще один шаг к очередной катастрофе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«На лицо процесс продвижения военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. Украина накачивается НАТОвскими вооружениями, американцы и другие страны НАТО посылают туда новейшие системы вооружения. Все это вдохновляет «горячие головы» на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки минских договоренностей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. То есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

«Вот это и является красными линиями. И то, что Россия решительные меры принимает на этом фоне, который отчетливо фиксируют наши оппоненты на Западе», – добавил Песков.

Ранее в четверг президент Владимир Путин подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».

В понедельник стало известно, что Соединенные Штаты поставили на Украину порядка 80 тонн боеприпасов в рамках одобренной президентом США Джо Байденом военной помощи. В прошлый четверг США пообещали Украине военную помощь. В октябре США неоднократно поставляли на Украину высокоточное вооружение, боеприпасы и средства радиолокационного наблюдения. В Киеве заявляли, что Украина получила от США «много высокоточного наступательного оружия». 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и «многое другое».

Москва неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.