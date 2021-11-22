Врачи заявили о странном поведении родственников Хлебниковой

Марина Хлебникова, пострадавшая от пожара в собственной квартире, пришла в сознание, сообщили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. По словам врачей, родственников это не интересует, сообщает «Собеседник».

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В настоящее время специалисты оценивают состояние певицы как стабильно-тяжелое. Накануне ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, однако у артистки сохраняется повышенная температура: около 38,5 градуса.

Кроме того, у Хлебниковой диагностировали ожоги дыхательных путей 2-й степени. Отмечается, что она находится в сознании, ведет себя адекватно, однако о переводе из реанимации в обычную палату речь пока не идет. Вместе с тем, уточняется, что певица еще не может питаться самостоятельно — еда ей поступает через зонд.

«Только родственники почему-то не интересуются состоянием больной», – обратили внимание врачи.

Пожар, в котором пострадала Марина Хлебникова, случился в ее двухуровневой столичной квартире на улице Ратной.

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