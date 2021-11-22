В Кремле рассказали о самочувствии Путина после ревакцинации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что после ревакцинации Владимир Путин чувствует себя нормально. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Нормально. <…> Только что проводил встречу», - рассказал Песков.

Летом 2021 года Путин сообщил, что привился «Спутником V».

«Особенно я с врачами-то даже не советовался, я смотрел по своим знакомым – кто что делает», - рассказывал президент о выборе вакцины.

В сентябре президент на время уходил на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Путин отмечал, что заболевшие COVID-19 не ревакцинировались вовремя.

Позже во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин рассказал, что коронавирусом заразились несколько десятков человек из его окружения, но его самого болезнь не коснулась.

«С инфицированным человеком целый день провел вместе и не заболел», - подчеркивал он.