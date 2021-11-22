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Пушков прокомментировал новость о причине гибели "Курска"

Свободная пресса
46 минут назад

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в соцсетях прокомментировал озвученную бывшим командующим Северным флотом адмиралом Вячеславом Поповым версию гибели атомной подводной лодки «Курск».

Напомним, Попов заявил, что причиной гибели «Курска» стало столкновение с НАТОвской субмариной.

Столкнувшуюся с «Курском» подлодку нашли у берегов Норвегии

«Версия столкновения "Курска" с американской подлодкой широко обсуждалась в начале 2000-х военными специалистами и в СМИ. Но это первое ее публичное подтверждение на профессиональном уровне», - написал Пушков.

Подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года. Инцидент произошёл в 175 километрах от Североморска. Погибли все 118 членов экипажа. Официальная версия ЧП — взрыв торпеды на борту и детонация боеприпасов.

Политика,Видео,Вячеслав Попов,Алексей Пушков,Совет Федерации,
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