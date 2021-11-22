Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в соцсетях прокомментировал озвученную бывшим командующим Северным флотом адмиралом Вячеславом Поповым версию гибели атомной подводной лодки «Курск».
Напомним, Попов заявил, что причиной гибели «Курска» стало столкновение с НАТОвской субмариной.
«Версия столкновения "Курска" с американской подлодкой широко обсуждалась в начале 2000-х военными специалистами и в СМИ. Но это первое ее публичное подтверждение на профессиональном уровне», - написал Пушков.
Подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года. Инцидент произошёл в 175 километрах от Североморска. Погибли все 118 членов экипажа. Официальная версия ЧП — взрыв торпеды на борту и детонация боеприпасов.