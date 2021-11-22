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В Польше заявили о начале «большой игры» Великобритании против России

News.ru
51 минуту назад

Польский политолог и колумнист издания «Польская мысль» Матеуш Пискорский заявил в интервью «Украина.ру», что действия Великобритании, направившей своих военных на помощь польским пограничникам, говорят о попытке включиться в противостояние с Россией. При этом присутствие британских военных является скорее сигналом для Москвы, нежели решительным действием.

Стало известно о «большой игре» Британии против России
Фото: ReutersReuters

Эксперт подчеркнул, что выход Британии из Евросоюза и ухудшение отношений Польши с США дали определенный толчок к сближению Варшавы и Лондона. По его словам, поляки изображают британцев как чуть ли не единственного надёжного союзника, тогда как Лондон пользуется этой возможностью и сосредоточением США на проблеме Китая.

Думаю, что Лондон пытается возобновить «большую игру» против России, как это было в XIX веке. Но британское присутствие в Польше символично. Не думаю, что оно будет постоянным, — объяснил Пискорский.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику. По последним оценкам польских властей, число беженцев на границе выросло до 20 тысяч человек.

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Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность обращения к Путину за помощью в разрешении ситуации на белорусско-польской границе. При этом он подчеркнул, что содействие России не должно означать её втягивания в миграционный кризис. Москва не имеет к нему никакого отношения, но Запад стремится переложить на неё всю ответственность за происходящее.

Тем временем заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребёнкин на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе предупредил о росте потоков беженцев из других стран, которые используют РФ для транзита в государства Евросоюза.
В мире,Александр Гребенкин,Александр Лукашенко,Совет безопасности РФ,ЕС,
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