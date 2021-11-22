Драка со стрельбой произошла в столичном ресторане

В одном из ресторанов Москвы произошла драка со стрельбой. Видеозапись инцидента публикует телеграм-канал 112.
На записи видно, как участники потасовки пригибаются от громкого звука. Сообщается, что выстрел был сделан из стартового пистолета, переделанного из охолощенного и пригодного до стрельбы травматическими патронами.
Полиция отправила оружие и найденные на месте гильзы на экспертизу.
Участники конфликта устанавливаются.
10 ноября массовая драка со стрельбой произошла на футбольном поле в московском районе Солнцево. Компания друзей отрабатывала на поле «приемы из борьбы». Проходившие мимо двое мужчин бросили в адрес спортсменов несколько ругательств, после чего те пошли разбираться с обидчиками. В ходе конфликта один из прохожих достал пистолет и выстрелил в воздух. В отделение полиции были доставлены 6 человек.