Пока вы не уснули: новые правила обмена наличных и «признание» Крыма Болгарией

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Путин утвердил новые правила обмена наличных

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает банкам не требовать у граждан паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, при размене или замене банкнот или монет на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, пороговая сумма операций по размену банкнот или монет одного номинала на банкноты или монеты другого номинала увеличилась с 15 до 40 тысяч рублей. При совершении таких операций на сумму более 40 тысяч рублей, но не превышающую 100 тысяч рублей, можно проводить упрощенную идентификацию клиента. Если у сотрудника финансовой организации возникнут подозрения в связи с предложенной операцией, он имеет право потребовать паспорт у клиента.

Нововведения упрощают взаимодействие физических лиц с кредитными организациями при размене и замене банкнот и монет.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Болгарии "признал" Крым русским

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что Россия не может быть врагом Болгарии. Выступая на дебатах с претендующими на пост главы государства, он также назвал Крым русским, пишет издание Web Cafe.

«Россия не может быть моделью нашего развития, но Россия не может быть нашим врагом, по меньшей мере потому что в памяти наших граждан она освободительница нашего народа. В отношении России много спекуляций, могу сказать, что в этой сложной ситуации необходим диалог, который в отношениях Россия — ЕС нарушен, находится в критическом состоянии», — объявил Радев.

Отвечая на уточняющий вопрос на крымскую тему, болгарский лидер ответил: «в настоящий момент Крым русский». По его словам, во внешней политике Болгарии необходим прагматизм.

США придумали причину для уничтожения «Севпотока — 2»

Если Россия реализует полномасштабное наступление на Украину, газопроводу «Северный поток — 2» наступит конец. Об этом заявил обозреватель Леонид Бершидский в статье для Bloomberg, пишет «Лента.ру».

По его словам, «Северный поток — 2» будет «гарантированно уничтожен, если Россия начнет войну с Украиной. Журналист также предположил, что сроки запуска газопровода может подвинуть «менее масштабная» операция со стороны России, так как Вашингтон непременно этим воспользуется. Бершидский уверен, что США смогли бы выиграть время и получить убедительные аргументы, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», но в нынешних условиях они почти проиграли.

Он резюмировал, что РФ не планирует развязывать войну с Украиной, так как это подорвет ее экономическое сотрудничество с Европой.

В США предложили не признавать Путина президентом после 2024 года

Американские конгрессмены Джо Уилсон и Стив Коэн разработали резолюцию против участия президента России Владимира Путина в выборах 2024 года: они предложили не признавать итоги выборов, если Путин будет баллотироваться и одержит победу. Об этом сообщается на сайте конгрессмена Коэна.

Свою резолюцию Коэн и Уилсон внесли в палату представителей Конгресса США. В ней раскритикованы поправки к Конституции России и утверждается, что основной закон страны был изменен с нарушением международных обязательств.

Даже в случае принятия резолюции она будет носить рекомендательный, а не обязательный характер.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook назвал резолюцию вмешательством во внутренние дела России и провокацией, цель которой - сорвать «наметившуюся нормализацию двусторонних отношений».

Украине предрекли новые территориальные потери

Польский военный аналитик Юлиуш Сабак в статье для Defence 24 выступил с утверждением, что Россия в случае вооруженного столкновения с Украиной якобы будет стремиться объединить ДНР и ЛНР с Крымом.

По мнению польского аналитика, целью возможной военной операции России стал бы не захват всей Украины, а установление контроля над побережьем Азовского моря, передает РИА «Новости».

«Самый вероятный вариант – объединение ее (территории ДНР и ЛНР) с Крымом, а одновременно захват важного порта, каким выступает Мариуполь», – утверждает Сабак.

В Польше рассказали о подготовке к войне

Польский журналист Томаш Мацейчук рассказал в интервью изданию «Украина.ру» о том, как его страна готовится к войне.

Он отметил, что любой происходящий на польско-белорусской границе конфликт так или иначе является противостоянием между НАТО и ОДКБ. Польша решила серьезно нарастить обороноспособность в связи с тем, что Варшава серьезно относится к заявлениям о возможной войне между Западом и Россией, а также на фоне пограничного конфликта с Белоруссией, сообщил эксперт.

«Польша решила увеличить количество своих солдат со 150 тысяч до 300 тысяч, покупает сотни танков "Абрамс" и сотни бронемашин МРАП, а также истребители F-35 и ПВО "Патриот". Польша всерьез готовится к потенциальному конфликту с Москвой и с Минском, а поляки эту подготовку оценивают как понятную и нужную», — подчеркнул журналист, отметив, что Польше не удастся выйти из этого противостояния победителем, не имея поддержки в лице США и других западных союзников.

Умерла актриса из фильмов Гайдая и Рязанова

Скончалась советская, российская актриса театра и кино Нина Федоровна Агапова. Заслуженной артистке России, известной по десяткам прославленных лент, было 95 лет. Печальную новость сообщил только что на Facebook режиссер Сергей Капков.

"Умерла Нина Федоровна Агапова. Сегодня. Вот кто, действительно, рождена была Звездой и умела бы с достоинством нести это определение, если бы... если бы... Если бы в советском кино нашлось место для ее шарма", - сказано в некрологе.

"Нина Фёдоровна была очень остроумной женщиной и бесконечно самоироничной. Была... Ох... Чухрай, Басов, Гайдай - это ее компания, сокурсники, друзья и коллеги мужа, оператора Сергея Полуянова", - рассказывает Капков.

Россиянам предрекли пожизненные QR-коды на транспорте

QR-коды на транспорте могут остаться с россиянами навсегда. Такое предположение высказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), опираясь на данные источника в авиаотрасли.

«О том, что QR-коды вводят на очень длительную перспективу, если не навсегда, свидетельствует хотя бы то, что на внедрение будет затрачено очень большое количество времени и денег. Затем — на доработку функционала, расширение и так далее», — сообщает АТОР.

В свою очередь генеральный директор глобальной системы бронирования Amadeus (Россия) Леонид Мармерт добавил, что в случае введения системы QR-кодов в общественном транспорте, включая самолеты, отменить их будет уже сложнее.

Хлебникова впала в кому после пожара

Источники «Пятого канала» сообщили, что певица Марина Хлебникова впала в кому после пожара. Сейчас она находится в реанимации.

По данным канала, у Хлебниковой диагностировали отравление угарным газом, ожог 20 процентов лица, ожоги головы, груди и бедер различной степени тяжести.

Пожар в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. Сообщалось, что площадь возгорания составила десять квадратных метров. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что в момент пожара в квартире находились пять человек, двоим из них потребовалась помощь врачей.

«Изверги в форме довели девочку до истерики и избили»

В Петербурге возбудили дело после жесткого задержания ребенка полицейскими

Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий в отношении полицейских, грубо проведших задержание несовершеннолетней. У 14-летней девочки, которой вменяли переход улицы в неположенном месте, диагностированы ушибы. По версии сотрудников полиции, она оказывала активное сопротивление, однако теперь будут рассматривать действия самих правоохранителей.

В отношении полицейских из Санкт-Петербурга, нанесших травмы 14-летней девочке во время задержания, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).