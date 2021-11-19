Украине предрекли новые территориальные потери

Польский военный аналитик Юлиуш Сабак в статье для Defence 24 выступил с утверждением, что Россия в случае вооруженного столкновения с Украиной якобы будет стремиться объединить ДНР и ЛНР с Крымом.

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По мнению польского аналитика, целью возможной военной операции России стал бы не захват всей Украины, а установление контроля над побережьем Азовского моря, передает РИА «Новости».

«Самый вероятный вариант – объединение ее (территории ДНР и ЛНР) с Крымом, а одновременно захват важного порта, каким выступает Мариуполь», – утверждает Сабак.

Польский эксперт считает, что это станет «большим ударом» по экономическому и военному потенциалу Киева, у которого возникнут трудности с морскими перевозками.

«Подобная операция будет угрожать таким важным украинским объектам, как промышленные предприятия и электростанция в Запорожье или в Херсонской области», – пришел к выводу аналитик.

Сабак заключил, что в этой ситуации Польша «заинтересована в укреплении позиции Украины».

Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».