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Умерла актриса из фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова

Российская Газета
18 минут назад

Скончалась советская, российская актриса театра и кино Нина Федоровна Агапова. Заслуженной артистке России, известной по десяткам прославленных лент, было 95 лет. Печальную новость сообщил только что на Facebook режиссер Сергей Капков.

Умерла актриса из фильмов Гайдая и Рязанова
Фото: Kino-teatr.ruKino-teatr.ru

"Умерла Нина Федоровна Агапова. Сегодня. Вот кто, действительно, рождена была Звездой и умела бы с достоинством нести это определение, если бы... если бы... Если бы в советском кино нашлось место для ее шарма", - сказано в некрологе.

"Нина Фёдоровна была очень остроумной женщиной и бесконечно самоироничной. Была... Ох... Чухрай, Басов, Гайдай - это ее компания, сокурсники, друзья и коллеги мужа, оператора Сергея Полуянова", - рассказывает Капков.

Нина Агапова родилась в Москве в 1926 году. Отец умер в августе 1945-го от туберкулеза. В пятнадцать лет поступила в Русский народный хор под руководством Яркова. Выступала на Дальнем Востоке, в Азии, в Крыму, на Карельском фронте.

Умер актер из фильма «Ночной дозор»

Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии в 1951-м - мастерская Юткевича и Ромма. Актриса Театра-студии киноактера - в 1951-1990 годах, с 1997 года служила в Московской драматической труппе "Блуждающие звезды".

Сниматься начала в 50-х, на счету - более ста ролей: "Мертвые души" Трауберга, "Дайте жалобную книгу", "Щит и меч" (Зеленко-Ауфбаум, капитан в школе абвера), "Шесть стариков и одна девушка", "Приключения желтого чемоданчика", "Старики-разбойники", "Скворец и Лира", "По семейным обстоятельствам", "Забытая мелодия для флейты", "Небеса обетованные", "Частный детектив, или операция "Кооперация".

Общество,Сергей Полуянов,Нина Агапова,Сергей Капков,
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