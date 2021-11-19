Умерла актриса из фильмов Гайдая и Рязанова

Скончалась советская, российская актриса театра и кино Нина Федоровна Агапова. Заслуженной артистке России, известной по десяткам прославленных лент, было 95 лет. Печальную новость сообщил только что на Facebook режиссер Сергей Капков.

Фото: Kino-teatr.ru Kino-teatr.ru

"Умерла Нина Федоровна Агапова. Сегодня. Вот кто, действительно, рождена была Звездой и умела бы с достоинством нести это определение, если бы... если бы... Если бы в советском кино нашлось место для ее шарма", - сказано в некрологе.

"Нина Фёдоровна была очень остроумной женщиной и бесконечно самоироничной. Была... Ох... Чухрай, Басов, Гайдай - это ее компания, сокурсники, друзья и коллеги мужа, оператора Сергея Полуянова", - рассказывает Капков.

Нина Агапова родилась в Москве в 1926 году. Отец умер в августе 1945-го от туберкулеза. В пятнадцать лет поступила в Русский народный хор под руководством Яркова. Выступала на Дальнем Востоке, в Азии, в Крыму, на Карельском фронте.

Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии в 1951-м - мастерская Юткевича и Ромма. Актриса Театра-студии киноактера - в 1951-1990 годах, с 1997 года служила в Московской драматической труппе "Блуждающие звезды".