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В Польше рассказали о подготовке к войне

Lenta.ru
1 час назад

Польский журналист Томаш Мацейчук рассказал в интервью изданию «Украина.ру» о том, как его страна готовится к войне.

В Польше рассказали о подготовке к войне
Фото: ReutersReuters

Он отметил, что любой происходящий на польско-белорусской границе конфликт так или иначе является противостоянием между НАТО и ОДКБ. Польша решила серьезно нарастить обороноспособность в связи с тем, что Варшава серьезно относится к заявлениям о возможной войне между Западом и Россией, а также на фоне пограничного конфликта с Белоруссией, сообщил эксперт.

«Польша решила увеличить количество своих солдат со 150 тысяч до 300 тысяч, покупает сотни танков "Абрамс" и сотни бронемашин МРАП, а также истребители F-35 и ПВО "Патриот". Польша всерьез готовится к потенциальному конфликту с Москвой и с Минском, а поляки эту подготовку оценивают как понятную и нужную», — подчеркнул журналист, отметив, что Польше не удастся выйти из этого противостояния победителем, не имея поддержки в лице США и других западных союзников.

Ранее постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков отверг обвинения в том, что Минск не оказывает и отказывает в передаче гуманитарной помощи мигрантам на границе с Польшей. По его словам, Польше не составляет труда передать помощь напрямую, в том числе на нейтральной полосе. Рыбаков подчеркнул, что для этого стоит «только руку протянуть».

Армия,Конфликты,Томаш Мацейчук,Валентин Рыбаков,НАТО,ООН,
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