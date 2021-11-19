В Польше рассказали о подготовке к войне

«Польша решила увеличить количество своих солдат со 150 тысяч до 300 тысяч, покупает сотни танков "Абрамс" и сотни бронемашин МРАП, а также истребители F-35 и ПВО "Патриот". Польша всерьез готовится к потенциальному конфликту с Москвой и с Минском, а поляки эту подготовку оценивают как понятную и нужную», — подчеркнул журналист, отметив, что Польше не удастся выйти из этого противостояния победителем, не имея поддержки в лице США и других западных союзников.