Источники «Пятого канала» сообщили, что певица Марина Хлебникова впала в кому после пожара. Сейчас она находится в реанимации.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным канала, у Хлебниковой диагностировали отравление угарным газом, ожог 20 процентов лица, ожоги головы, груди и бедер различной степени тяжести.

Пожар в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. Сообщалось, что площадь возгорания составила десять квадратных метров. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что в момент пожара в квартире находились пять человек, двоим из них потребовалась помощь врачей.

Telegram-канал Mash сообщал, что в квартире также была мать певицы.