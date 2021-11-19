В США предложили не признавать Путина президентом после 2024 года

Американские конгрессмены Джо Уилсон и Стив Коэн разработали резолюцию против участия президента России Владимира Путина в выборах 2024 года: они предложили не признавать итоги выборов, если Путин будет баллотироваться и одержит победу. Об этом сообщается на сайте конгрессмена Коэна.

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Свою резолюцию Коэн и Уилсон внесли в палату представителей Конгресса США. В ней раскритикованы поправки к Конституции России и утверждается, что основной закон страны был изменен с нарушением международных обязательств.

Даже в случае принятия резолюции она будет носить рекомендательный, а не обязательный характер.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook назвал резолюцию вмешательством во внутренние дела России и провокацией, цель которой - сорвать «наметившуюся нормализацию двусторонних отношений».

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что принятие резолюции привело бы к разрыву отношений России и США.

Обновленная Конституция дает действующему президенту право баллотироваться в 2024 году. Путин заявлял, что не исключает возможности снова стать кандидатом в президенты. В то же время он подчеркивал, что «для себя еще ничего не решил».

Комментируя поправку, позволяющую ему баллотироваться снова, Путин объяснил, что благодаря ей чиновники будут работать, а не заниматься вычислениями преемника.