В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

В США предложили не признавать Путина президентом после 2024 года

Мария Иванова
28 минут назад

Американские конгрессмены Джо Уилсон и Стив Коэн разработали резолюцию против участия президента России Владимира Путина в выборах 2024 года: они предложили не признавать итоги выборов, если Путин будет баллотироваться и одержит победу. Об этом сообщается на сайте конгрессмена Коэна.

В США предложили не признавать Путина президентом после 2024 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Свою резолюцию Коэн и Уилсон внесли в палату представителей Конгресса США. В ней раскритикованы поправки к Конституции России и утверждается, что основной закон страны был изменен с нарушением международных обязательств.

Даже в случае принятия резолюции она будет носить рекомендательный, а не обязательный характер.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook назвал резолюцию вмешательством во внутренние дела России и провокацией, цель которой - сорвать «наметившуюся нормализацию двусторонних отношений».

Путин объявил Россию миролюбивым государством

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что принятие резолюции привело бы к разрыву отношений России и США.

Обновленная Конституция дает действующему президенту право баллотироваться в 2024 году. Путин заявлял, что не исключает возможности снова стать кандидатом в президенты. В то же время он подчеркивал, что «для себя еще ничего не решил».

Комментируя поправку, позволяющую ему баллотироваться снова, Путин объяснил, что благодаря ей чиновники будут работать, а не заниматься вычислениями преемника.

«Если этого не будет, года через два, а я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать», - говорил он.

Политика,Джо Уилсон,Стив Коэн,Владимир Джабаров,Константин Косачев,Владимир Путин,Конгресс США,Совет Федерации,РИА Новости,
102
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители